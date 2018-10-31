Іспано-швейцарська марка автомобілів здобула собі славу на початку минулого століття, завдяки своїм автомобілям класу люкс.

Судячи з оприлюдненого тізеру, Hispano Suiza відродиться зі спортивним автомобілем, а не представницьким лімузином, завдяки яким вона й здобула свою славу у 1900-1930-хх.

Оригінальна компанія Hispano Suiza Fábrica de Automoviles S.A. була заснована в Барселоні у 1904 році швейцарським інженером Марком Біркігтом разом з іспанськими підприємцями Хуаном Кастро і Даміаном Матеу.

Також цікаво: Volkswagen інтригує новим пікапом

Розквіт марки Hispano Suiza припав на десяті-тридцяті роки минулого століття, однак з початком Другої світової у компанії почалась фінансова скрута, яка закінчилась банкрутством.

Нещодавно правнук одного з засновників Мігель Суці Матеу оголосив про відродження марки і прем’єру першої моделі на автосалоні у Женеві на початку наступного року.

Фото: концепти Hispano Suiza з 2000-го по 2010 роки / Drive.ru

Зазначимо, що на початку двотисячних вже були спроби повернення у гру з концептами HS21, K8, HS21 GTS у 2000, 2001 та 2002 роках, відповідно. Останнім концептом реінкарнованої марки став спорткар на базі Audi R8, показаний у 2010 році. Суперкар збирались продавати по 700 тисяч доларів, однак бажаючих, судячи з усього, не знайшлось. Однак Мігель Матеу не полишає надії і готується представити на Женевському автосалоні 2019 черговий концепт.

Також цікаво: Дитячий візочок від Mercedes-Benz – для стильних батьків та модних немовлят