Американець Шон Хадсон подав судовий позов до компанії Tesla за невідповідність опису функціоналу автомобіля з реальністю. Чоловік їхав при працюючій системі електронного асистента, проте потрапив в аварію і отримав серйозну травму.

Чоловік, пояснюючи свою позицію, заявив, що компанія вводить в оману покупців і не забезпечує безпеку.

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Хадсон купив електромобіль Model 3 в минулому році, щоб комфортно добиратися до місця роботи. У жовтні поточного року він їхав по трасі, розігнавшись до 120 км/год, включивши при цьому автопілот. Його увага епізодично була зосереджена на телефоні, однак, за його словами, він не довіряв цілком своє життя електронного асистенту і стежив за управлінням.

Транспортний засіб врізався в Ford Fiesta, який зупинився посередині дороги через несправність. В результаті ДТП Хадсон пошкодив шию.

Представники Tesla, коментуючи інцидент, заявили, що система автопілота не забезпечує безпеку водія при недбалому водінні автомобіля, про що вони неодноразово попереджали.