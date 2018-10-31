Повернення техогляду тягне за собою величезні корупційні ризики. Справа не тільки в тому, що середній вік авто в Україні більше 20 років і чесно пройти то практично не реально. Найбільші ризики криються в самому механізмі проходження техогляду.

Введення техогляду пов'язують з вимогами Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Нібито, державний ТО є нормою в Європі і тому його обов'язково треба ввести і в Україні.

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Міністерство інфраструктури України так і назвало опублікований законопроект: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів, відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом з іншого боку". Що ж конкретно пропонується змінити, і який техогляд нам готують?

Найголовніше, що в Україні пропонується повернути регулярний техогляд для власників приватних автомобілів з 1 січня 2022 року. Його хочуть проводити кожні 2 роки (як раніше). А також – при реєстрації або перереєстрації автомобіля і зміні його власника, переобладнанні ТЗ та виїзду за межі митного контролю України, незалежно від дати минулого перевірки.

Крім того, перевіряти технічний стан почнуть (правда, поки незрозуміло де) при перереєстрації, зміни власника, виїзді за кордон ще до 1 січня 2022 року.

І тут відразу з'являються питання. Для чого, наприклад, знову проходити то новому власнику, якщо колишній його робив в цьому році? Або, коли автомобіль перереєструється на члена сім'ї, і техогляд робився недавно? До того ж виходить, що ті, хто регулярно їздить за кордон на своєму автомобілі, з такою ж регулярністю повинні проходити техогляд по кілька разів на рік? Таке правило замість безпеки, швидше, дасть привід подумати, як отримати (купити) талон, щоб хоча б максимально зменшити витрати часу. Тобто з'явиться так звана корупційна складова, яку закладає сам законопроект.

Правда, в тому ж законопроекті, порушення правил перевірки ТЗ експертом карається штрафом від 150 до 200 мінімальних зарплат. При повторному порушенні, експерта пропонують позбавляти права проводити перевірки ТЗ на строк до 5 років.

Перевірці на придатність до експлуатації не підлягають МС, швидкість яких не перевищує 25 км/год. А також раритети у віці понад 30 років, які не експлуатуються на дорогах загального користування. Ще спортивні автомобілі (для змагань), ТЗ з об'ємом двигуна менше 125 см3, колісні трактори зі швидкістю менше 40 км/год, сільгосптехніка і дипломатичні авто. Останні чомусь можуть бути несправними, ніби дипломатична недоторканність поширюється і на ДТП.

Що пропонують перевіряти



У законопроекті пропонується перевіряти систему гальм і рульового керування, зовнішні світлові прилади, пневматичні шини та колеса (але незрозуміло, це - тиск, відповідність сезону або глибина протектора?) світлопропускання стекол, ГБО, ідентифікаційні номери ТЗ, його систем, встановленого устаткування, а також інших елементів, на їх відповідність безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Хто буде перевіряти? Суб'єкти господарювання, яких уповноважило Міністерство внутрішніх справ. На своїх спеціально обладнаних майданчиках. Але також пропонується вести придорожній контроль. Тобто - вилов автомобілів, що розвалюються прямо на дорозі. І це теж – зайвий привід для зупинки. Але придорожній контроль загрожує тільки комерційному транспорту (для перевезення вантажів і пасажирів понад 9 місць).

Тахограф



Ще одне важливе нововведення, яке пропонує законопроект – тахографи, якими будуть обладнати ТЗ. Для міжнародних пасажирських і вантажних перевезень – з 1 липня 2019 р, для комерційного транспорту, що здійснює внутрішні перевезення – з 1 березня 2019 року. ТЗ, зареєстровані до 16.06.2010 р, пропонується обладнати аналоговими або цифровими тахографами, після цієї дати – тільки цифровими. Якщо тахографа немає, пропонується стягувати штраф в 50 мінімальних зарплат.

Комерційні ТЗ для перевезення вантажів або пасажирів (більше 9 місців) повинні бути також обладнані пристроями обмеження швидкості.

Крім того, для водіїв комерційного транспорту пропонується ввести Свідоцтво про професійну компетентність, яке разом зі свідоцтвом про придатність ТЗ до експлуатації, входитиме до переліку обов'язкових документів для водія. З 1 січня 2020 року – для водіїв комерційного транспорту, які здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні перевезення. З 1 січня 2022 року – для водіїв на внутрішніх рейсах.

Якщо цих документів немає – штраф у 100 мінімальних зарплат. Якщо немає повторно – позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт від 5 до 10 діб. Ці покарання не здаються адекватними.

Свідоцтво про професійну компетенцію викликає питання. Те, що воно необхідне водіям комерційного транспорту – безперечно. Питання в тому, як його будуть отримувати, і хто це свідоцтво буде видавати. Знову закладається корупційна складова.

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Чомусь, не дивлячись на численні аварії екіпажів патрульної поліції, автомобілям МВС, СБУ та прокуратури відповідно до законопроекту, не потрібно буде отримувати Свідоцтво.

Знову ж таки не зовсім зрозуміло, що з таксі. Адже з одного боку-це комерційний транспорт для перевезення пасажирів, а з іншого – Приватний, що підробляє в Uber або Uklon.

Інші моменти



Але крім техогляду і тахографів в законопроекті є й інші цікаві моменти. Наприклад, за невиконання водіями вимог поліцейського – штраф у 100 мінімальних зарплат. Або позбавлення права керування ТЗ на строк від 3 до 6 місяців.

Напевно порадує пенсіонерів пропозиція штрафувати водіїв, які безпідставно відмовляються перевозити громадян-пільговиків, на суму від 20 до 50 мінімальних зарплат.

Законопроект пропонує також карати за перевищення максимальних щоденних, щотижневих і двотижневих періодів перебування за кермом комерційних транспортних засобів. Водіїв-на (від) 50 мінімальних зарплат, а їх начальство – на (від) 70, залежно від часу перевищення.

До речі, в законопроекті посилаються на Конвенцію Міжнародної організації праці від 1979 р. А в країнах Євросоюзу, для яких, нібито адаптується наше законодавство, з нинішнього року вже діють зовсім інші правила про працю та відпочинок водіїв.

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Нагадуємо, що це тільки проект закону, опублікований для обговорення. Обговорення триватиме до 8 листопада. І його варто обговорити і привести до тієї форми, яка дійсно допоможе підвищенню безпеки на дорогах, а не спровокує пропозицію хабарів, як це було раніше.