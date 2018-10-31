На офіційному сайті Верховної Ради України з'явився законопроект, що регламентуює розподіл коштів, отриманих в результаті впровадження фото- і відеофіксації порушень ПДР.

Прийняття законопроекту “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” № 9244 – одна з фінальних стадій запуску в Україні механізму фото- і відеофіксації порушень ПДР.

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Передбачається, що фото- і відеофіксація почне функціонувати з січня 2019 року. За перший рік роботи система повинна буде виписати штрафів на 2,54 млрд грн. У 2020 році запланована прибутковість складе 4,8 млрд грн. У 2021 році – ті ж 4,8 млрд грн. Половина з отриманої суми піде на закупівлю нових камер і обслуговування існуючих.

Як бачимо із зазначених сум, влада не чекає від фотофіксації скорочення аварійності і кількості фіксованих порушень.

За даними Міністерства інфраструктури, в Україні зареєстровано 6,9 млн. легкових автомобілів. Отримання доходів на рівні 4,8 млрд грн. означає, що пересічний автомобіліст повинен буде витратити на оплату штрафів близько 700 гривень на рік.

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Крім того, закон, що регламентує фото і відео фіксацію, має багато вад, головна з яких полягає в тому, що винним у вчиненні правопорушення визнається власник транспортного засобу, а не водій, що скоїв порушення. Друга недоробка стосується "євроблях" – штраф виписується на людину, яка ввезла авто в Україну. Як правило, це "верблюд" або "аватар", який на території України вже не з'явиться.

Існує досить висока ймовірність того, що фото- і відеофіксацію порушень ПДР в автоматичному режимі і подальшу розсилку "листів щастя" визнають незаконною. Раніше Конституційний суд України вже виносив подібне рішення.

Нагадаємо, що фотофіксацію порушень можуть віддати приватним компаніям.