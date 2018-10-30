Поляки несподівано ввели обмеження на право ввозити паливо в баку автомобіля. Тепер, з повним баком палива ви можете в'їхати не частіше ніж один раз на три дні і не більше 10 разів на місяць. З кожного зайвого літра ви повинні заплатити польський паливний акциз і штраф в розмірі 20-25 грн. / літр, або повернутися в Україну.

Про це повідомив журналіст Євгеній Плінський на своїй сторінці у Фейсбук. "Якщо коротко, то це хороший приклад того, як поляки думають про захист своїх економічних інтересів, а ми як завжди все про**раєм.... Помітили поляки, що втрачають 1 млрд $ на акцизах від того, що наші човники і фури, які не заправляються на їх прикордонних заправках. Помітили і придумали заборонити в'їжджати авто з України з паливом в баках частіше ніж раз в три дні. Не можна, або плати акциз. Тихо, спокійно. Раз і все.... Влітку для фур, а тепер ось і для легкових авто. Польські митники вже як два тижні зливають паливо з бусів, переміряють і виписують по 20-25 грн. акцизу і штрафів на кожен ввезений літр.

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Молодці. Про державу думають. І все у поляків ладиться з контролем. І систему контролю 72 годин в'їзду людей в електронному вигляді ввели, і літри фіксують.... Все заради скарбниці і все виходить у них. А у нас? Ми буквально утримуємо польські прикордонні регіони які давно перетворилися на перевалку контрабанди і мотлоху в Україну і насос для викачування "кеша" з країни. При цьому, наша митниця і ДФС, замість контролю ввезення нелегальних товарів, збирає на цьому хабара, вигадує байки про неможливість контролю 72/24 години і т.д.", – зазначає журналіст.