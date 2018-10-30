Щоб отримати нові права або обміняти старі, потрібна медична довідка. Часто її отримання займає більше часу, ніж похід за правами. Але ми готові поділитися секретами прискорення процесу.

Скажемо відразу: як купити медичну довідку для водія (форма 083/о), ми розповідати не будемо. Тому що є кілька законних шляхів її отримання. Точніше, формально шлях один, але для жителів різних населених пунктів він має різний вигляд.

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Отже, в будь-якому випадку для отримання водійської медичної довідки вам знадобиться:

Паспорт Фото розміром 3х4 см (2 шт.) Сертифікат від психіатра Сертифікат від нарколога Амбулаторна картка з вашої поліклініки (не завжди) Військовий квиток (чоловікам) Гроші – не менше 100 – 250 грн Час – від половини робочого дня до декількох днів.

У кожній поліклініці можуть бути свої тонкощі проходження медогляду для водіїв, але перелік лікарів та документів єдиний

Для отримання медичної довідки водій (майбутній або діючий) повинен пройти комісію, що складається з таких фахівців: хірурга, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, терапевта. Оскільки така комісія в одній кімнаті поліклініки не засідає рідко, зазвичай лікарі знаходяться кожен у своєму кабінеті. Також потрібно буде здати аналізи і пройти обстеження (на них направить терапевт): загальний аналіз сечі і крові, аналіз крові на резус-фактор, флюорографію, електрокардіограму.

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Такі комісії працюють у спеціально уповноважених медичних установах, зазвичай це районні поліклініки (в даний час назви таких установ реформовано, але суті це не міняє). У великих містах працюють спеціальні медичні фірми, які займаються виключно видачею довідок – не тільки для водіїв, але і для здобувачів інших професій, власників зброї тощо.

Час або гроші

Ось тут і починаються серйозні відмінності. Подібні фірми за рахунок вузької спеціалізації та інших організаційних особливостей вирішують питання швидко – іноді за 1-2 години, але коштує це кілька сот гривень. Вартість меддовідки, отриманої в звичайній поліклініці, виходить в рази менше: вам доведеться заплатити за два сертифікати (10 – 50 грн.) плюс можливо, символічні благодійні внески за дослідження та аналізи (до 100 грн – в залежності від регіону).

Перед тим, як піти по кабінетах лікарської комісії, ви повинні зібрати певний набір документів

Але якщо в звичайній поліклініці вам доведеться витратити зовсім небагато грошей, то часу тут піде куди більше. Тому тут дуже важливий алгоритм дій. Прийшовши в поліклініку, насамперед зверніться в довідкову реєстратури і з'ясуйте, яким чином організовано проходження медкомісії в даній установі. Та по-дружньому поцікавтеся у медпрацівника, з чого краще, виходячи з досвіду своїх попередників, починати обхід і які є місцеві особливості. Швидше за все, вам порадять перш за все відвідати психіатра і нарколога, щоб отримати від них сертифікати про стан вашого здоров'я.

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Також на першому етапі вам повинні дати бланк обходу лікарів, який ви повинні поступово заповнювати. Останнім потрібно буде зайти до голови комісії – лікаря, який зробить висновок про вашу придатність (чи непридатність).

Кілька тонкощів:

Майте на увазі, що зазвичай аналізи в лабораторію приймають тільки в перші ранкові години, а направлення на них можна взяти у терапевта, до якого потрібно перед тим потрапити на прийом.

Врахуйте, що часто комісія буває рознесена географічно: наприклад, психіатр і нарколог часто приймають у відповідних диспансерах, розташованих в різних кінцях міста.

Вивчіть години прийому лікарів: одні фахівці можуть приймати зранку, інші – після обіду.

Якщо у вас є військовий квиток, майте його при собі. Цей документ можуть запитати психіатр і голова комісії, оскільки в ньому записані хронічні хвороби військовозобов'язаного.

Рекомендація Авто24

Отримання медичної довідки для водія в Україні в даний час – яскрава ілюстрація сентенції “час – гроші”. Можна звернутися в приватну компанію і отримати документ за годину, але задорого, або піти в державну поліклініку і витративши день-два, заощадити декілька сотень гривень. І не скидайте з рахунків моральний аспект: батьки вчили вас, що потрібно бути чесним у всьому.

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