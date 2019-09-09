Без медсправки по форме 083/о получить или обновить водительское удостоверение не выйдет. Ее получение иногда занимает больше времени, чем поход за правами. Но мы готовы поделиться несколькими лайфхаками для ускорения процесса.

Про то, где и как можно купить медицинскую справку для водителя мы рассказывать не будем. Потому что есть несколько законных путей ее получения. Точнее, формально путь один, но для жителей разных населенных пунктов он выглядит по-разному.

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Итак, в любом случае для получения водительской медицинской справки вам понадобится:

Паспорт Фото размером 3х4 см (2 шт.) Сертификат от психиатра Сертификат от нарколога Амбулаторная карточка из вашей поликлинки (не всегда) Военный билет (мужчинам) Деньги – не менее 100 – 250 грн. Время – от половины рабочего дня до нескольких дней.

В каждой поликлинике могут быть свои тонкости прохождения медосмотра для водителей, но перечень врачей и документов единый

Для получения медицинской справки водитель (будущий или действующий) должен пройти комиссию, состоящую из таких специалистов: хирурга, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, терапевта. Как таковая комиссия в одним месте не заседает, обычно врачи находятся каждый в своем кабинете. Также нужно будет сдать анализы и проийти обследования (на них направит терапевт): общий анализ мочи и крови, анализ крови на резус-фактор, флюорографию, электрокардиограмму.

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Комиссии работают в специально уполномоченных медицинских учреждениях, обычно это районные поликлиники (в настоящее время названия таких учреждений реформированы, но сути это не меняет). В больших городах работают специальные медфирмы, занимающиеся исключительно выдачей справок – не только для водителей, но и для соискателей других профессий, владельцев оружия и пр.

Или время, или деньги

Вот здесь и начинаются серьезные отличия. Подобные фирмы за счет узкой специализации и иных организационных особенностей решают вопрос быстро – иногда за 1-2 часа, но стоит это несколько сот гривен. Стоимость медсправки, полученной в обычной поликлинике, выходит в разы меньше: вам придется заплатить за два сертификата (10 – 50 грн.) плюс возможно, символические благотворительные взносы за исследования и анализы (до 100 грн. – в зависимости от региона).

Перед тем как пойти по кабинетам членов врачебной комисии, вы должны накопить определенный набор документов

Если в обычной поликлинике вам придется потратить совсем немного денег, то времени здесь уйдет куда больше. Поэтому тут очень важен алгоритм действий. Придя в поликлинику, первым делом обратитесь в справочную регистратуры и выясните, каким образом организовано прохождение медкомиссии в данном учреждении. Заодно по-дружески поинтересуйтесь у медработника, с чего лучше, исходя из опыта ваших предшественников, начинать обход и какие есть местные особенности.Скорее всего, вам посоветуют посетить психиатра и нарколога, чтобы получить от них сертификаты о состоянии здоровья.

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Также на первом этапе вам должны дать бланк обхода врачей, который вы должны постепенно заполнять. Последним нужно будет зайти к главе комиссии – врачу, который сделает вывод о вашей пригодности (или непригодности).

Несколько тонкостей:

Имейте в виду, что обычно анализы в лабораторию принимают только в первые утренние часы, а направление на них можно взять у терапевта, к которому нужно перед тем попасть на прием.

Учтите, что часто комиссия бывает разнесена географически: например, психиатр и нарколог часто принимают в соответствующих диспансерах, расположенных в разных концах города.

Изучите часы приема врачей: одни специалисты могут принимать с утра, другие – после обеда.

Если у вас есть военный билет, имейте его при себе – документ могут спросить психиатр и глава комиссии, поскольку в нем записаны хронические болезни военнообязанного.

Рекомендация Авто24

Получение медицинской справки для водителя в Украине в настоящее время – яркая иллюстрация сентенции “время – деньги”. Можно обратиться в частную компанию и получить документ за час, но задорого, или пойти в государственную поликлинику и потратив день-два, сэкономить несколько сотен гривен.

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