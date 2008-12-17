Якщо у поліцейського виникає підозра щодо вашої тверезості, він має право перевірити ваш стан на місці зупинки авто. Проте остаточний результат дає тільки огляд у медичному закладі, причому – далеко не в кожному.

Штраф та інші покарання за керування автомобілем у нетверезому стані або під впливом наркотичних речовин вельми значні, тож питання огляду врегульовується кількома законодавчими актами, зокрема, статтею 226 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Постановою Кабміну № 1103 від 17.12.2008 та спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ за № 1452/735 від 09.11.2015.

Нетврезий водій встрачає уважність, не може зконцентруватись та має уповільнену реакцію на зміну обстановки навколо нього

Згідно з цими документами, коли у поліцейського виникає підозра щодо тверезості водія, він має право піддати водія “огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”.

Встановлення наркотичного сп`яніння або вживаня неприпустимих для водія ліків проводиться виключно в умовах медчиного закладу.

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Провести огляд, по-перше, може сам поліцейський на місці зупинки транспортного засобу – з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ і Держспоживстандартом (мається на увазі стандартний поліцейський алкотестер Dragger). Якщо прилад покаже вміст алкоголю у крові 0,2 проміле та більше, водій вважається нетверезим.

Якщо прилад показує меньше 0,2 проміле або саме стільки, підстав складати протокол або їхати до лікарні немає. Проте показання більше 0,2 проміле – ще не вирок – можна вимагати поїздки до медзакладу для підтвердження замірів

Проте, коли водій не хоче “задуватись” на дорозі або якщо він не згоден з результатами такого огляду, він може довірити справу лікарю закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку). Для цього доведеться відправитись (у супроводі поліцейського) до найближчого медичного закладу, проте не всі медзаклади уповноважені проводити такий огляд.

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Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного та інших видів сп’яніння, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляд в інших закладах забороняється. Тож підозрюваному у вживанні чогось забороненого водієві вже безпосередньо у лікарні треба поцікавитись, чи має заклад відповідний дозвіл від влади. Як варіант, медпрацівник може провести огляд в спецавтомобілі, що належить медичному закладу та обладнаний відповідно вимогам МОЗ.

Визначення наркотичного сп`яніння або перебування водія під впливом нерекомендованих водяім ліків проводиться виключно шляхом лабораторного дослідження

Є ще кілька умов щодо медичного огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Так, огляд здійснюється в закладах охорони здоров’я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення – тобто відтоді, як поліцейський запідозрив водія “у вживанні”. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського.

Кожний випадок огляду осіб щодо алкогольного та інших видів сп’яніння, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Якщо алкотестер має функцію друкування результатів, роздруківка має додаватися до протоколу

Важливо нагадати також, що огляд особи, проведений з порушенням вимог Статті 226 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважається недійсним. Також вважається недійсним огляд, проведений на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестера, що не має сертифікату відповідності та свідоцтва про повірку. Поліцейський має пред`явити ці документи на вимогу водія.

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