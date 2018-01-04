Знати, скільки проміле дозволено громадянину, що їде за кермом в Україні, повинен кожен водій – навіть якщо він не пив спиртного ніколи в житті. А ви готові до бесіди з поліцейським, що запідозрили вас у "вживанні"?

Ви до сих пір не знаєте, скільки проміле дозволено в Україні для людини, яка керує транспортним засобом? Допустимий вміст алкоголю в крові – 0,2 проміле. Нагадаємо, що 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10 ‰).

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Згідно з прийнятою в усьому світі класифікацією, 0,2 ‰ – це практично нульова, найлегша ступінь сп'яніння – так звана доклінічна, безсимптомна. Така кількість алкоголю ніяк не відбивається на поведінці людини і в зовнішніх ознаках не проявляється. Подібна доза алкоголю в крові виявляється тільки вимірювальними приладами – в лабораторних умовах або поліцейськими алкотестерами.

Щоб визначити вміст алкоголю в крові, поліцейські використовують прилад, який виявляє спиртне в повітрі, що видихається людиною.

У багатьох країнах також встановлений не нульовий, а кілька підвищений поріг нетверезості для людини за кермом. Причини цього різні. Допустима цифра буває невелика – 0,2 ‰ (країни Скандинавії і Балтії, Китай), 0,35 ‰ (Росія) і т.п., в таких випадках поріг пояснюється необхідністю зробити допуск на похибку поліцейського алкостера або "похибкою" організму, який може містити в крові трохи спирту навіть якщо людина не приймала алкоголь.

Більш помітні значення – 0,3 – 0,5 ‰ (Німеччина), 0,5 ‰ (більшість країн Європи), 0,8 ‰ (Великобританія) і 0,4 – 0,8 ‰ (США), 0,8 ‰ (Канада) – можна пояснити культурними і гастрономічними особливостями населення.

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Але це не означає, що законодавець дозволяє своїм громадянам їздити п'яними і творити що завгодно, аж ніяк. У деяких з вищеназваних країн водіям-новачкам і професіоналам дозволяється тільки 0,0 ‰, а, скажімо, в Німеччині при неоподатковуваному штрафом ліміті 0,5 ‰ в разі ДТП навіть 0,3 ‰ зарахують як обтяжуюча обставина.

Як би там не було, може скластися враження, що "наші" 0,2 ‰ дають водієві можливість пропустити хоча б чарочку. Теоретично це начебто і так, але з великою кількістю принципових застережень. Справа в тому, що навіть у тієї ж людини якась порція алкоголю може "відбиватися" на складі крові по-різному.

Також і швидкість виведення спирту (тобто тривалість відхилення від норми) після випитої порції міцного напою залежить від багатьох факторів. Наприклад, від того, чи був питущий голодним в момент споживання, як він закушував, чи не хворий, не приймає якихось навіть нешкідливих ліків ... Причому баланс часто лежить якраз на кордоні 0,2 ‰, і вгадати заздалегідь, "набрав" ти після 0,5 л улюбленого пива 0,19 ‰ або 0,21 ‰, немає ніякої можливості.

Так що навіть якщо ми знаємо, скільки проміле дозволено людині за кермом в Україні, свідомо пити алкоголь перед поїздкою (або за кілька годин до неї) не можна.

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Майте на увазі одну важливу обставину: цифра 0,2 ‰ (і вище) на екрані поліцейського прилада Dragger – це ще не остаточний вирок. Якщо ви, знаючи, скільки проміле дозволено в Україні людині за кермом, не згодні з результатом перевірки в польових умовах, можете вимагати огляду в медичній установі. Зафіксуйте вашу вимогу в протоколі (якщо він вже складений) і вирушайте в лікарню, де вам доведеться довіритися професіоналізму дипломованого лікаря або лаборанта.

Остаточний вердикт щодо тверезості водія можна поставити в медичній установі, що має відповідну сертифікацію.

І ще: перш ніж у відповідь на звинувачення поліцейського дмухнути в його алкотестер, прослідкуйте, щоб змінний пластиковий мундштук був новим. Всяке буває, знаєте...

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