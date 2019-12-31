Сколько промилле разрешено за рулем в Украине

Знать, сколько промилле разрешено гражданину, едущему за рулем в Украине, должен каждый водитель – даже если он не пил спиртного никогда в жизни. А вы готовы к беседе с полицейским, заподозрившим вас в "употреблении"?

Вы до сих пор не знаете, сколько промилле разрешено в Украине для человека, управляющего транспортным средством? Допустимое содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле. Напомним, что 1 ‰ – это тысячная доля чего-либо, т.е. промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1 % - это 10 ‰).

Читайте также: Сколько можно выпить за рулем?

Согласно с принятой во всем мире классификацией, 0,2 ‰ – это практически нулевая, самая легкая степень опьянения – так называемая доклиническая, безсимптомная. Такое количество алкоголя никак не отражается на поведении человека и во внешних признаках не проявляется. Подобная доза алкоголя в крови выявляется только измерительными приборами – в лабораторных условиях или полицейскими алкотестерами.

Чтобы определить содержание алкоголя в крови, полицейские используют прибор, который выявляет спиртное в выдыхаемом воздухе человека.

Во многих странах также уставлен не нулевой, а несколько повышенный порог нетрезвости для человека за рулем. Причины этого разные. Допустимая цифра бывает невелика – 0,2 ‰ (страны Скандинавии и Прибалтики, Китай), 0,35 ‰ (Россия) и т.п., в таких случаях порог объясняется необходимостью сделать допуск на погрешность полицейского алкостера или "погрешностью" организма, который может содержать в крови немного спирта даже если человек не принимал алкоголь.

Более заметные значения – 0,3 – 0,5 ‰ (Германия), 0,5 ‰ (большинство стран Европы), 0,8 ‰ (Великобритания) и 0,4 – 0,8 ‰ (США), 0,8 ‰ (Канада) – можно объяснить культурными и гастрономическими особенностями населения.

Читайте также: После смертельного ДТП с Зайцевой в МВД решились на важные изменения

Но это не значит, что законодатель разрешает своим гражданам ездить пьяными и творить что угодно, отнюдь. В некоторых из вышеназванных стран водителям-новичкам и профессионалам полагается только 0,0 ‰, а, скажем, в Германии при необлагаемом штрафом лимите 0,5 ‰ в случае ДТП даже 0,3 ‰ зачтут как отягчающее обстоятельство.

Как бы там ни было, может сложиться впечатление, что "наши" 0,2 ‰ дают водителю возможность пропустить хотя бы рюмочку. Теоретически это вроде бы и так, но с множеством принципиальных оговорок. Дело в том, что даже у одного и того же человека некая порция алкоголя может "отражаться" на составе крови по-разному.

Также и скорость вывода спирта (то есть длительность отклонения от нормы) после выпитой порции крепкого напитка зависит от многих факторов. Например, от того, был ли пьющий голоден в момент потребления, как он закусывал, не болен ли, не принимает ли каких-то даже безобидных лекарств… Причем баланс часто лежит как раз на границе 0,2 ‰, и угадать заранее, "набрал" ты после 0,5 л любимого пива 0,19 ‰ или 0,21 ‰ , нет никакой возможности.

Так что даже если мы знаем, сколько промилле разрешено человеку за рулем в Украине, сознательно пить алкоголь перед поездкой (или за несколько часов до нее) нельзя.

Читайте также: Сколько шампанского можно выпить, если ты водитель?

Имейте в виду одно важное обстоятельство: цифра 0,2 ‰ (и выше) на экране полицейского прибоара Dragger – это еще не окончательный приговор. Если вы, зная, сколько промилле разрешено в Украине человеку за рулем, не согласны с результатом проверки в полевых условиях, можете требовать освидетельствования в медицинском учреждении. Зафиксируйте ваше требование в протоколе (если он уже составлен) и отправляйтесь в больницу, где вам придется довериться профессионализму дипломированного врача или лаборанта.

Окончательный вердикт относительно трезвости водителя можно поставить в медицинском учреждении, имеющем на то соотвветствующую сертификацию.

И еще: прежде чем в ответ на обвинение полицейского дунуть в его алкотестер, проследите, чтобы сменный пластиковый мундштук был девственно новым. Всякое бывает, знаете ли…

Читайте также: В Нацполиции назвали количество "пьяных" ДТП в 2017 году: шокирующие цифры.