За окном то заснеженные поля, то замерзший лес, то снова поле… Едешь час, два, и хочется выпить чего-то особенного, под зимнее настроение… Меню водителя ограничено, но варианты есть: журналисты "Авто24" обобщают свой всемирный опыт зимних тест-драйвов и деловых поездок.

Рецептов зимних напитков – не счесть, но мы хотим поделиться теми, которые можно приготовить чуть ли не на ходу, не обращаясь к продвинутому барному и кухонному оборудованию. Конечно, все они безалкогольные и все они опробованы нами в наших путешествиях.

Чтобы пить в машине что-то горячее, да еще на ходу, понадобится термокружка.

Забыли про какао? По какой-то причине этот замечательный напиток остался вне популярной триады чай-кофе-капучино, а ведь он и бодрит, и восстанавливает тонус мышц, и поднимает настроение! В настоящее время нет ничего проще, чем взять в дорогу растворимый какао-порошок, чтобы на любой АЗС залить его кипятком или горячим молоком прямо в термосе. Корица, ваниль, сахар добавляются для разнообразия и по вкусу.

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Чай с нюансами. Если вы все время пьете классический черный чай в чистом виде, вас можно будет удивить напитком на его основе. Причем приготовить его можно будет едва ли не в машине, поскольку лимон, имбирь, кардамон, облепиха, мед и молоко в мелкой расфасовке продаются у нас в каждом супермаркете. А добавить эти продукты в термос не составит труда даже начинающему бармену. Cоветуем рассмотреть рецепт, называемый масала-чай.

Горячий шоколад. Это почти то же самое, что какао, но только гуще и насыщеннее. И еще одно важное отличие: какао обычно готовится путем растворения порошка в горячем молоке или кипятке, а “шоколаднику”, упрощенно говоря, придется растворять в той же основе мелко наструганную шоколадку. Хотя растворимый порошок тоже имеется в продаже. Имейте в виду, что горячий шоколад бывает разных видов: по-итальянски, по–американски, со сливками, с перцем (кайен!), с сахаром, ванилью и т.п.

Правильный зимний напиток может превратить простой перекус в машине в небольшую церемонию с атмосферой рождественских праздников.

Глинтвейн безалкогольный. Поверьте, при правильном подходе к делу этот напиток будет замечательным и без вина. Подскажем, что облегчить приготовление можно при помощи стандартного набора специй, подобранного и расфасованного для вас профессионалами. Правда, мы не можем гарантировать, что такой “концентрат” обеспечит безупречный вкус напитка, но ведь в дороге это и не главное.

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Сбитень . Да, приготовить его в дороге проблематично, но заказать в придорожном кафе вполне реально. В наше время прелесть этого напитка – в его непредсказуемости, ведь несмотря на его давнее происхождение, у каждого бариста сегодня свой состав травяного сбора, который является определяющим ингредиентом.

Горячий лимонад. Доступный для самостоятельного изготовления продукт, который перевернет ваши представления о сезонном позиционировании напитков. Причем для приготовления даже кипяток – вещь необязательная, хватит горячей воды из термоса, придется также запастись медом, сиропами или просто вареньем двух-трех видов. Конкретных рецептов полно в каждом смартфоне, точнее – в интернете .

Собственно, данная мысль касается всех вышеприведенных напитков, так что дерзайте!

В дальней дороге, там, где нет брендовых автозаправок с кафетериями, некоторые горячие зимние напитки можно приготовить и самому.

И напоследок одна ремарка: если ни вы, ни ваш экипаж не настроены выступать в роли бариста, в новогодне-рождественские дни можете решить вопрос по-другому. В каждом городке на вашем пути пробуйте заехать на центральную площадь (как вариант – парк), где установлена главная елка. Сегодня становится модно разворачивать около елки торговлю всякой снедью и напитками, и там наверняка окажется что-то безалкогольное – готовьте только термос или термокружку.

Рекомендация Авто24

Учтите один тонкий момент: сколько жидкости вливается в ваш организм, примерно столько из него должно и выйти. Помните об этом, если впереди вас ждет длинный перегон без АЗС и населенных пунктов, затор или ожидание в очереди – например, на пограничном переходе. Ведь зима – не лето, сугробы могут помешать пройти от дороги к лесопосадке, да и посадки зимой не те…

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