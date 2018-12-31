Новогодний квест на тему сколько можно выпить шампанского, если ты приехал на машине, может иметь только один ответ: столько, чтобы за рулем ты был уже трезвым. А ведь шампанское – напиток на редкость коварный.

Вопрос сколько можно выпить шампанского, станет актуальным не сегодня-завтра, ведь водитель тоже человек, и ему тоже хочется поучаствовать в праздничных мероприятиях. Многие автомобилисты успешно применяют минималистскую методику – не пропускают первый тост, но потом отставляют бокал в сторону уже до конца вечера.

Шампанское – коварный напиток: несмотря на то, что это вино, игристое ведет себя не совсем так, как обычные тихие сорта. Во время новогодних праздников об этом особенно важно помнить.

При этом шампанское часто выбирают якобы как легкий напиток, не приносящий серьезного опьянения. Это не совсем правильно. Из-за наличия в этом виде вина растворенного углекислого газа оно быстрее и активнее всасывается в кровь – как говорят, "ударяет в голову". Опьянение от шампанского наступает быстро, в особенности если пить его натощак – а чаще всего так и бывает, поскольку этот вид напитка на новогодние праздники у нас открывают первым. Поэтому традиционных закусок, предназначенных для игристых вин (фрукты, сыр, бутерброды с икрой, салаты, бисквиты), человеку, собирающемуся сегодня сесть за руль, будет мало – вам придется нарушить каноны записных гурманов и закусить как следует.

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Интересно, что отрезвление после игристого вина тоже наступает раньше – на 30-40 минут быстрее, чем после тихого вина такой же крепости.

Расчеты медиков и судмедэкспертов, подтвержденные опытами наших журналистов (сертифицированный в Украине прибор Drager Alcotest 6810), показывают, что выпитый бокал (200 грамм) шампанского полностью "выходит" из организма человека за 1,5-2 часа. Ненаказуемого предела в 0,2 промилле содержание алкоголя в крови достигает заметно раньше. Цифра эта также там известна, но мы не будем озвучивать ее: давайте оставим этот "запас" для подстраховки – все-таки речь идет о безопасности и человеческих жизнях.

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Исходя из нашего эксперимента, можно сделать вывод, что после шампанского женщины остаются в приподнятом настроении дольше (и в некотором смысле это неплохо) – разница с мужчинами после бокала шампанского в среднем 20-30 минут.

В среднем женщины после шампанского быстрее пьянеют и дольше сохраняют праздничное настроение, но многое зависит и от особенностей организма.

Особо отметим, что не стоит после шампанского употреблять другие алкогольные напитки, пусть даже в символическом количестве – их нежелательное для вас воздействие на организм будет усилено "газированным" вином, и возвращение водителя в работоспособное состояние отложится на непропорционально больший срок.

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