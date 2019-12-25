За вікном то засніжені поля, то замерзлий ліс, то знову поле... Їдеш годину, дві, і хочеться випити чогось особливого, під зимовий настрій... Меню водія обмежене, але варіанти є: журналісти "Авто24" узагальнюють свій всесвітній досвід зимових тест драйвів і ділових поїздок.

Рецептів зимових напоїв – хоч греблю гати, але ми хочемо поділитися тими, які можна приготувати мало не на ходу, не звертаючись до просунутого барного і кухонного обладнання. Звичайно, всі вони безалкогольні і всі вони випробувані нами в наших подорожах.



Щоб пити в машині щось гаряче, та ще на ходу, знадобиться термокружка.

Забули про какао? З якоїсь причини цей чудовий напій залишився поза популярною тріадою чай-кава-капучіно, але ж він і бадьорить, і відновлює тонус м'язів, і піднімає настрій! В даний час немає нічого простішого, ніж взяти в дорогу розчинний какао-порошок, щоб на будь-якій АЗС залити його окропом або гарячим молоком просто в термосі. Кориця, ваніль, цукор додаються для різноманітності і за смаком.

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Чай з нюансами. Якщо ви весь час п'єте класичний чорний чай в чистому вигляді, вас можна буде здивувати напоєм на його основі. Причому приготувати його можна буде ледь не в машині, оскільки лимон, імбир, кардамон, обліпиха, мед і молоко в дрібній розфасовці продаються у нас в кожному супермаркеті. А додати ці продукти в термос не складе труднощів навіть бармену-початківцю. Рекомендуємо розглянути рецепт, званий масала-чай.

Гарячий шоколад. Це майже те ж саме, що какао, але тільки густіше і більш насичене. І ще одна важлива відмінність: какао зазвичай готується шляхом розчинення порошку в гарячому молоці або окропі, а "шоколаднику", спрощено кажучи, доведеться розчиняти в тій же основі дрібно настругану шоколадку. Хоча розчинний порошок теж є в продажі. Майте на увазі, що гарячий шоколад буває різних видів: по-італійськи, по-американськи, з вершками, з перцем (кайєн!), з цукром, ваніллю тощо.

Правильний зимовий напій може перетворити простий перекус в машині в невелику церемонію з атмосферою різдвяних свят.

Глінтвейн безалкогольний. Повірте, при правильному підході до справи цей напій буде чудовим і без вина. Підкажемо, що полегшити приготування можна за допомогою стандартного набору спецій, підібраного і розфасованого для вас професіоналами. Правда, ми не можемо гарантувати, що такий "концентрат" забезпечить бездоганний смак напою, але ж в дорозі це і не головне.

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Збитень. Так, приготувати його в дорозі проблематично, але замовити в придорожньому кафе цілком реально. У наш час принадність цього напою – в його непередбачуваності, адже незважаючи на його давнє походження, у кожного бариста сьогодні свій склад трав'яного збору, який є визначальним інгредієнтом.

Гарячий лимонад. Доступний для самостійного виготовлення продукт, який переверне ваші уявлення про сезонне позиціонування напоїв. Причому для приготування навіть окріп – річ необов'язкова, може вистачити гарячої води з термоса, доведеться також запастися медом, сиропами або просто варенням двох-трьох видів. Конкретних рецептів повно в кожному смартфоні, точніше – в інтернеті.

Власне, ця думка стосується всіх вищенаведених напоїв, тож пробуйте!

У далекій дорозі, там, де немає брендових АЗС з кафетеріями, деякі гарячі зимові напої можна приготувати й самому.

І наостанок одна ремарка: якщо ні ви, ні ваш екіпаж не налаштовані виступати в ролі бариста, в новорічно-різдвяні дні можете вирішити питання по-іншому. У кожному містечку на вашому шляху спробуйте заїхати на центральну площу (як варіант – парк), де встановлена ​​головна ялинка. Сьогодні стає модно розгортати біля ялинки торгівлю усякою їжею і напоями, і там, напевне, знайдеться щось безалкогольне – готуйте тільки термос або термокружку.

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Врахуйте один тонкий момент: скільки рідини вливається в ваш організм, приблизно стільки з нього має і вийти. Пам'ятайте про це, якщо попереду вас чекає довгий перегін без АЗС і населених пунктів, затор або очікування в черзі – наприклад, на прикордонному переході. Адже зима – не літо, замети можуть завадити пройти від дороги до лісопосадки, та й посадки взимку не ті...

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