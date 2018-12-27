Автомобиль, имеющийся у человека, которого вы хотите поздравить с праздниками, здорово облегчает вам задачу: машина поможет подобрать подарки на Новый год 2019. А мы поможем вам своими подсказками.

Выбрать подарки для автомобилиста проще, если вам известна специфика его увлечения: тюнинг, автозвук, стрит-рейсинг, автотуризм, ретротема в концов. Тогда, соответственно, можно искать на подарок синие брызговики, японские динамики, диодные фары или хромированное зеркало образца тысяча девятьсот затертого года. Но мы посоветуем вам несколько универсальных вариантов, которые наверняка пригодятся среднестатистическому автомобилисту.

Читайте также: Сколько шампанского можно выпить, если ты водитель

Видеорегистратор

Не самый дешевый, но очень полезный в условиях нашей реальности предмет. Само только наличие камеры под стеклом часто отбивает у разного рода субъектов с большой дороги охоту обвинять вас в чем-то и посягать на ваши деньги.

При выборе модели регистратора принимайте во внимание не только функционал, но и бренд, и качество исполнения. Беда в том, что электроника именитых мировых марок в этом сегменте товаров у нас практически не представлена, а большинство регистраторов no name не способны адекватно работать долгое время. Но водитель узнает об этом только тогда, когда вдруг понадобится запись с регистратора – которой в нем может и не оказаться. Поэтому при ограниченном бюджете не гонитесь за широкими функциями, а выбирайте более качественное изделие.

Мульти-инструмент

Даже самому гламурному водителю такой универсальный девайс когда-нибудь пригодится – если не прут для импровизированного шашлыка застругать, так открыть заартачившуюся баночку с колой. Выбор этих устройств под названием мультитул невероятно широк.

Прикиньте, нужны ли вашему поздравляемому товарищу гаечные ключи и полдюжины отверток, и если нет, то выбирайте набор с минимальным набором инструментов, но из более прочной стали. Ведь не секрет, что самые дешевые мультитулы отличаются мягкой, никак не обработанной термически сталью. Ну а долговечность самых дорогих образцов среднестатистическим водителем может оказаться не востребованной до конца.

Читайте также: Индивидуальные номерные знаки: как заказать и где купить?

Набор в багажник

Подобная сумка в большинстве случаев будет полезной водителю, даже если вы выберете самый дешевый вариант – пустую. Потому что в багажнике всегда найдутся предметы, которые нужно собрать по углам и собрать в одном месте, которое будет красиво оформлено.

Как минимум для этого и пригодится такая сумка. Ну а если она будет нафарширована полезными вещами, то вдвойне хорошо. Когда будете выбирать вариант комплектации, узнайте, как давно у адресата вашего подарка служит его нынешний автомобиль. Дело в том, что многие предметы из набора у водителя уже могут быть, но учтите, что некоторые из них часто выходят из строя: перчатки рвутся и пачкаются, огнетушитель и аптечка «выпадает» из срока годности… А вот трос и знак аварийной остановки в современных авто бывает востребован редко. Поэтому не спешите покупать дорогой, по максимуму укомплектованный «саквояж». Кстати, знайте, что цена может диктоваться качеством самой сумки: одни будут даже с виду хлипкими и тонкими, а другие выгодно отличаются упругой тканью, вшитыми в края кантами и вышитыми логотипами бренда.

Борткомпьютер

Это очень серьезная игрушка, способная в два счета продвинуть морально устаревший автомобиль сразу на пару поколений вперед. В продаже есть множество вариантов борткомпьютеров, которые рассчитывают и чисто маршрутную информацию, и технические данные от систем автомобиля.

Интересно, что есть модели универсальные, в собственном корпусе, который крепится к торпедо или стеклу, а есть предназначенные для конкретных моделей автомобилей, спроектированные под гнездо в торпедо и оформленные соответствующим образом. При подборе такого подарка нужно учесть несколько технических деталей: геометрию и электрические параметры, которые лучше прояснить с компетентным продавцом-консультантом.

Чашка-термос

Предмет, который не только обеспечит экипажу культурное потребление горячих напитков, но и поможет защитить интерьер от случайных загрязнений. Автомобильная чашка-термос не только надолго сохраняет тепло напитка и не обжигает пальцы, но и предохраняет жидкость от проливания, поскольку как правило имеет плотную крышку.

При выборе чашки стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, недорогие чашки часто не являются термосом, и чай в них быстро остывает. Во-вторых, почти во всех случаях крышка герметична в месте посадки в чашку, но не всегда конструкция предусматривает герметичность отверстия для питья. Наконец, в идеале было бы хорошо узнать, какого диаметра подстаканники на автомобиле, подарок для которого вы ищите. Чашки бывают с днищем разного диаметра, и не каждая поместится в отведенном ей месте в конкретном авто.

Читайте также: Лучшие подарки на новогодние праздники для автомобилиста