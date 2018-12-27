Якщо у того, кого ви хочете привітати з новорічними святами, є автомобіль, це сильно спрощує завдання. Які подарунки будуть приємні автомобілісту?

Вибрати подарунки для автомобіліста простіше, якщо вам відома специфіка його захоплення: тюнінг, автозвук, стріт-рейсинг, автотуризм, ретротема нарешті. Тоді, відповідно, можна шукати на подарунок сині бризковики, японські динаміки, діодні фари або хромоване дзеркало зразка тисяча дев'ятсот затертого року. Але ми порадимо вам кілька універсальних варіантів, які напевно знадобляться середньостатистичному автомобілісту.

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Відеореєстратор

Не найдешевший, але дуже корисний в умовах нашої реальності предмет. Сама лише наявність камери під склом часто відбиває у різного роду суб'єктів з великої дороги бажання звинувачувати вас в чомусь і зазіхати на ваші гроші.

При виборі моделі реєстратора беріть до уваги не лише функціонал, але і бренд, і якість виконання. Біда в тому, що електроніка іменитих світових марок в цьому сегменті товарів у нас практично не представлена, а більшість реєстраторів no name не здатні адекватно працювати довгий час. Але водій дізнається про це тільки тоді, коли раптом знадобиться запис з реєстратора – якого в ньому може і не виявитися. Тому при обмеженому бюджеті не женіться за широкими функціями, а вибирайте більш якісний виріб.

Мульти-інструмент

Навіть найбільш гламурному водієві такий універсальний девайс коли-небудь стане в нагоді – якщо не гілку застругати, так відкрити вередливу баночку з колою. Вибір цих пристроїв під назвою мультитул неймовірно широкий.

Прикиньте, чи потрібні вашому вітаємому товаришеві гайкові ключі і півдюжини викруток, і якщо ні, то обирайте набір з мінімальним набором інструментів, але з більш міцної сталі. Адже не секрет, що найдешевші Мультитули відрізняються м'якою, не обробленою термічно сталлю. Ну а найдорожчі зразки можуть виявитися “вічними”.

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Набір в багажник

Подібна сумка в більшості випадків буде корисною водієві, навіть якщо ви виберете найдешевший варіант – порожню. Тому що в багажнику завжди знайдуться предмети, які потрібно зібрати по кутах в одному місці.

Як мінімум для цього і стане в нагоді така сумка. Ну а якщо вона буде нафарширована корисними речами, то й поготів. Коли будете вибирати варіант комплектації, дізнайтеся, як давно у адресата вашого подарунка служить його нинішній автомобіль. Справа в тому, що багато предметів з набору у водія вже можуть бути, але врахуйте, що деякі з них часто виходять з ладу: рукавички рвуться і брудняться, вогнегасник і аптечка “випадає” з терміну придатності…

А от трос і знак аварійної зупинки в сучасних авто буває потрібним рідко. Тому не поспішайте купувати дорогий, по максимуму укомплектований “саквояж”. До речі, знайте, що ціна може залежати від якості самої сумки: одні будуть навіть з вигляду недовговічними і тонкими, а інші вигідно відрізняються пружною тканиною, вшитими по краях смугжками з цупкої тканини і вишитими логотипами бренду.

Борткомп’ютер

Це дуже серйозна іграшка, здатна перетворити морально застарілий автомобіль одразу на пару поколінь вперед. У продажу є безліч варіантів борткомп'ютерів, які розраховують і чисто маршрутну інформацію, і технічні дані від систем автомобіля.

Цікаво, що є універсальні моделі, у власному корпусі, який кріпиться до торпедо або скла, а є призначені для конкретних моделей автомобілів, спроектовані під гніздо в торпедо і оформлені відповідним чином. При підборі такого подарунка потрібно врахувати кілька технічних деталей: геометрію і електричні параметри, які краще прояснити з компетентним продавцем-консультантом.



Чашка-термос

Предмет, який не тільки забезпечить екіпажу культурне споживання гарячих напоїв, але і допоможе захистити інтер'єр від випадкових забруднень. Автомобільна чашка-термос не тільки надовго зберігає тепло напою і не обпалює пальці, але і оберігає рідину від проливання, оскільки як правило має щільну кришку.

При виборі чашки варто враховувати кілька моментів. По-перше, недорогі чашки часто не є термосами, і чай в них швидко остигає. По-друге, майже у всіх випадках кришка герметична в місці посадки в чашку, але не завжди конструкція передбачає герметичність отвору для пиття. Нарешті, в ідеалі було б добре дізнатися, якого діаметру підстаканники в автомобілі, подарунок для якого ви шукайте. Чашки бувають з дном різного діаметру, і не кожна поміститься у відведеному їй місці в конкретному авто.

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