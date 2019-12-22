В дальней дороге автомобиль становится нашим домом, а какой дом без чашки горячего чая или кофе? Совместить мобильность и домашний уют помогает кружка, "обученная" удерживать напиток от потерь. Опыт журналистов «Авто24» поможет выбрать ваш вариант

Времена пластиковых стаканчиков и крышек от термоса прошли вместе с эпохой “Запорожцев” и других машин с резиновой отделкой салона. В сегодняшнем автомобиле одна единственная капля кофе, попавшая в клавиши переключателей, может принести убытков на пару месячных зарплат.

Справа не термочашка в автомобильном понимании, а сосуд с защитой от расплескивания и обжигания пальцев. И это лучше, чем открытый стаканчик.

Поэтому промышленность предлагает массу термочашек-непроливаек для автомобилистов. К сожалению, не все из них на поверку оказываются термо- и непроливайками.

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Какие бывают термокружки

Для начала нужно усвоить, что термокружка – понятие весьма растяжимое. И далеко не всегда ее суть бывает указана на упаковке или объявлена продавцом. Исходя из нашего опыта есть:

Термокружка . Сосуд с толстыми стенками и крышкой, который не является термосом в привычном понимании. Толстые стенки позволяют держать горячий напиток, не обжигая пальцев, но температуру сохраняют лишь в пределах получаса.

Кружка-термос. Это по сути маленький термос с двойными стенками, между которыми удален воздух. Крышка герметична, для питья предусмотрен специальный клапан. Такую чашку можно класть на бок, она долго держит тепло. Удобно для тех, кто путешествует в регионах с неразвитой сетью брендовых АЗС с точками общепита.

По сути это маленький термос с герметичной крышкой. Чтобы попить, достаточно нажать кнопку на крышке.

Кружка с подогревом. Это термокружка с встроенным электронагревателем, который подключается к гнезду прикуривателя. Устройство не может кипятить напиток, но постоянно поддерживает температуру в районе 60о С – то есть такую кружку нужно заправлять готовым чаем или кофе. Пользоваться этим гаджетом можно и на стоянке (хотя и с оглядкой), ведь из-за малой мощности он потребляет относительно небольшой ток (2 – 4 ампера – на более одной лампы ближнего света). Хотя за целый день может посадить аккумулятор.

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Картонный стаканчик. Не сбрасывайте со счетов старый добрый одноразовый стаканчик. Он послужит верой и правдой, если вы забыли дома вашу любимую термокружку. Главное, чтобы на АЗС или в магазине вам дали крышку-поилку к нему. Она настолько плотно садится на верх стакана, что обеспечивается герметичность стыка. Правда, отверстие для питья обычно ничем не закрывается. Напомним, что качественные стаканчики на серьезных автозаправочных комплексах имеют толстые гофрированные стенки, которые не только немного держат тепло, но и берегут пальцы от ожога.

Отметим, что у большинства моделей кружек в конструкции использована нержавеющая сталь, что делает товар более привлекательным в глазах потребителя. Учтите только, что у одних сталь украшает чашку снаружи, а у других из нее сделана внутренняя, контактирующая с питьем часть сосуда. Нам кажется, с точки зрения гигиены это лучше, чем пластик.

Как выбирать термочашку для автомобиля?

Габариты. Первым делом, чашка должна фиксироваться хоть где-то в салоне вашей машины – просто ставить чашку на торпедо, даже если она с герметичной крышкой (об этом чуть ниже), нельзя. Поэтому обмеряйте диаметр подстаканников в салоне, размеры карманов в дверях и ниш на торпедо, прежде чем отправляться в магазин или на сайт. Учтите, что некоторые чашки имеют снизу не цилиндрическую, конусную форму, и соответственно, могут заклинивать в отверстии подстаканника – и значит, взять ее одной рукой будет непросто.

Чашка с электроподогревом не кипятит воду. Она для тех, кто путешествует по периферийным дорогам или не любит заезжать на АЗС.

Высота также имеет значение, поскольку высокий стакан, в зависимости от места его размещения, может закрывать собой органы управления, экран монитора, шкалу магнитолы и т.п. Если подходящего подстаканника в вашей машине нет, чашку с незамкнутой ручкой можно подвешивать – за край дверного кармана, подстаканника и т.п. Но крышка при этом должна быть полностью герметичной (см. ниже).

Теплоизоляция . Определитесь, какой уровень сохранения тепла вам необходим. Если вы часто путешествуете по оживленным автотрассам, где много крупных АЗС с кафетериями, то полноценный термос вам не особенно и нужен. Ну а если ваш экипаж выдвигается в отдаленные районы или на провинциальные дороги, то чашка-термос как раз и понадобится – а то и не одна.

Герметичность. Крышка обычно имеет отверстие для питья с тем или иным клапаном, но чаще всего он не закрывается герметично, и если чашка упадет или сильно наклонится, то маленького потопа не избежать. Хотя полностью герметичные крышки тоже встречаются.

Герметично закрывающееся отверстие для питья встречется не у каждой чашки, а опция эта весьма важная, ведь в движущемся авто сосуд иногда падает.

Удобство пользования. Не все термочашки приспособлены для обращения с ними одной рукой. Клапан (маленькая крышка) для открытия-закрытия может требовать участия как одной руки, так и двух. Имейте это в виду, если любите пить на ходу за рулем – хотя ни мы, ни ПДД это вам не рекомендуют.

Рекомендация Авто24

Напоследок напомним, что крепкий чай или кофе – это помимо прочего еще и способ взбодриться, сконцентрироваться в дальней дороге. Поэтому даже если вы не относите себя к любителям данных напитков, в некоторых путешествиях удобная термокружка будет никак не лишней.

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