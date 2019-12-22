У далекій дорозі автомобіль стає нашою домівкою, а яка домівка без гарячого чаю або кави? Поєднати мобільність і домашній затишок допомагає чашка, "навчена" утримувати напій від втрат. Досвід журналістів "Авто24" допоможе вибрати ваш варіант.

Часи пластикових стаканчиків і кришок від термоса пройшли разом з епохою "Запорожців" та інших машин з гумовим озобленням салону. У сьогоднішньому автомобілі єдина крапля кави, яка потрапила в клавіші перемикачів, може принести збитків на кілька місячних зарплат.

Праворуч – не термочашка в автомобільному розумінні, а посуд із захистом від розплескування і обпікання пальців. І це краще, ніж відкритий стаканчик.

Тому промисловість пропонує масу термочашок-непроливайок для автомобілістів. На жаль, не всі з них насправді є термо- і непроливайками.

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Які бувають термочашки

Для початку потрібно засвоїти, що термочашка – поняття досить широке. І далеко не завжди її суть буває вказана на упаковці або оголошена продавцем. Виходячи з нашого досвіду бувають:

Термочашка . Посудина з товстими стінками і кришкою, який не є термосом в звичному розумінні. Товсті стінки лише дозволяють тримати гарячий напій, не обпікаючи пальців, але температуру зберігають лише в межах півгодини.

Чашка-термос. Це по суті маленький термос з подвійними стінками, між якими немає повітря. Кришка герметична, для пиття передбачений спеціальний клапан. Таку чашку можна класти на бік, вона довго тримає тепло. Зручно для тих, хто подорожує в регіонах з нерозвиненою мережею брендових АЗС з точками громадського харчування.

По суті це маленький термос з герметичною кришкою. Щоб попити, досить натиснути кнопку на кришці.

Чашка з підігрівом. Це термочашка з вбудованим електронагрівачем, який підключається до гнізда прикурювача. Пристрій не може кип'ятити напій, але постійно підтримує температуру в районі 60о С – тобто таку чашку потрібно заправляти готовим чаєм або кавою. Користуватися цим гаджетом можна і на стоянці (хоча і з оглядкою), адже через малу потужність він споживає відносно невеликий струм (2 – 4 ампера, це не більше однієї лампи ближнього світла). Хоча за цілий день може посадити акумулятор.

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Картонний стаканчик. Не скидайте з рахунків старий добрий одноразовий стаканчик. Він послужить вірою і правдою, якщо ви забули вдома вашу улюблену термочашку. Головне, щоб на АЗС або в магазині вам дали кришку-поїлку до нього. Вона настільки щільно сідає на верх стакану, що забезпечується герметичність стику. Правда, отвір для пиття зазвичай нічим не закривається. Нагадаємо, що якісні стаканчики на серйозних автозаправних комплексах мають товсті гофровані стінки, які не тільки тримають тепло, а й бережуть пальці від опіку.

У багатьох моделей кружок в конструкції використана нержавіюча сталь, що робить товар більш привабливим в очах споживача. Врахуйте тільки, що у одних сталь прикрашає чашку зовні, а в інших з неї зроблена внутрішня частина посудини, що контактує з напоєм. Нам здається, з точки зору гігієни це краще, ніж пластик.

Як вибирати термочашку для автомобіля?

Габарити. Насамперед, чашка повинна фіксуватися хоч десь в салоні вашої машини – просто ставити чашку на торпедо, навіть якщо вона з герметичною кришкою (про це трохи нижче), не можна. Тому обміряйте діаметр підстаканників в салоні, розміри кишень в дверях і ніш на торпедо, перш ніж вирушати в магазин або на сайт. Врахуйте, що деякі чашки мають знизу не циліндричну, конусну форму, і відповідно, можуть заклинювати в отворі підстаканника – і значить, взяти її однією рукою буде непросто.

Чашка з електропідігрівом не кип’ятить воду, вона для тих, хто подорожує периферійними дорогами або не любить заїжджати на АЗС.

Висота також має значення, оскільки високий стакан, в залежності від місця його розміщення, може закривати собою органи управління, екран монітора, шкалу магнітоли і т.п. Якщо відповідного підстаканника у вашій машині немає, чашку з незамкненою ручкою можна підвішувати – за край кишені двурей, підстаканника і т.п. Але кришка при цьому повинна бути щільною (див. нижче).

Теплоізоляція . Визначтеся, який рівень збереження тепла вам необхідний. Якщо ви часто подорожуєте жвавими автотрасами, де багато великих АЗС з кафетеріями, то повноцінний термос вам не особливо й потрібен. Ну а якщо ваш екіпаж висувається у віддалені райони або на провінційні дороги, то чашка-термос якраз і знадобиться – а може і не одна.

Герметичність. Кришка зазвичай має отвір для пиття з тим чи іншим клапаном, але частіше за все він не закривається герметично, і якщо чашка впаде або сильно нахилиться, то маленького потопу не уникнути. Хоча повністю герметичні кришки теж зустрічаються.

Отвір для пиття, який герметично закривається, зустрічається не у кожної чашки, а опція ця вельми важлива, адже в рухомому авто посуд іноді падає.

Зручність користування. Не всі термочашки пристосовані для поводження з ними однією рукою. Клапан (маленька кришка) для відкриття-закриття може вимагати участі як однієї руки, так і двох. Майте це на увазі, якщо любите пити на ходу за кермом – хоча ні ми, ні ПДР це вам не рекомендують.

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Наостанок нагадаємо, що міцний чай або кава – це, крім іншого, ще й спосіб підбадьоритися, сконцентруватися в далекій дорозі. Тому навіть якщо ви не відносите себе до любителів даних напоїв, в деяких подорожах зручна термочашка буде не зайвою.

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