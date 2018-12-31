Сучасний автомобіль повинен пахнути максимум ароматизатором. Якщо ваш ніс відчуває щось інше, то варто з'ясувати, звідки запах та чи не має він небезпеки для вас - адже часом саме так і буває.

Зазвичай тема ароматів в салоні піднімається представницями прекрасної половини екіпажу – ніжні жіночі носики першими готові відчути якийсь непорядок в атмосфері. Але насправді, водієві теж потрібно використовувати свій нюх під час руху, оскільки запах – це сигнал про якусь нештатну ситуацію. Чи стосується вона вас і чи несе небезпеку – інше питання.

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Запах гару

Це найпоширеніший вид запаху, який з’являється в наших машинах. І він же – найнебезпечніший, оскільки може говорити про початок пожежі на борту. Та найчастіше він лише означає, що ви наздогнали чадний автобус або дизельну вантажівку.

Запах горілого може стати сигналом пожежі, що починається в машині. На щастя, найчастіше це всього лише чужі вихлопні гази, які потрапили в систему вентиляції.

Деколи гіркуватим гаром пахнуть бактерії, що оселилися в кондиціонері. Найнебезпечніше, якщо джерело цього запаху – щось в самій машині, що починає горіти: дроти, забута під капотом ганчірка, шланг, який потрапив на вихлопний колектор.

Що робити, якщо чути запах гару? Постаратися локалізувати його: відкрити вікна, щоб зрозуміти, чи пахне точно так само на вулиці. Уважно придивившись, треба оцінити прозорість повітря над капотом та в салоні, і переконатися, що є (чи немає) задимлення. Якщо стане ясно, що є джерело запаху (і вогню) саме у вашій машині, потрібно зупинятися і приступати до гасіння.

Запах бензину

Це, мабуть, другий за поширеністю запах в наших автомобілях. Якщо він виявився "коротким" та таким, що "промайнув" протягом півхвилини, то швидше за все він не ваш.

Бензинове амбре може потрапляти в машину через повітрозабірник системи вентиляції та опалення від інших автомобілів, які знаходяться поруч на дорозі. Наприклад, якщо у когось поруч в потоці не закрита пробка бензобака або через невідрегульований двигун частина незгорілого палива вилітає з вихлопної труби.

Стійкий запах бензину або солярки свідчить про витік палива. Це досить небезпечно, усувати цю проблему варто не зволікаючи

Погано, якщо запах бензину не зникає довго – значить, він ваш. Швидше всього, це свідчення розгерметизації паливопроводу або бензобака. У карбюраторних машин паливо може капати з переповненого карбюратора або пошкодженого бензонасоса.

Все це досить небезпечні ознаки, адже бензин, що виливається, може в будь-який момент спалахнути – скажімо, від іскри, вибитої каменем, піднятим з дороги колесами.

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Запах газу

У країні, де не менше половини машин на дорозі працюють на пропан-бутані чи метані, запах газу зустрічається над дорогою чи не повсюдно. Не потрібно панікувати, це явище менш небезпечне, ніж запах бензину, адже вибухонебезпечної концентрації на відкритому повітрі автогаз досягти не може.

Звичайно, витік потрібно усунути. Як і у випадку з бензином, при невідрегульованому ГБО пахнути паливом може і з вихлопної труби, і якщо ви чуєте цей запах на ходу, то труба швидше за все не ваша, а машини, яка їде попереду. Врахуйте, що вихлопна може пахнути газом лише в деяких режимах, тому принюхуйтесь до неї не тільки на холостому ході, а й на обертах.

Автомобіль з ГБО може пахнути газом – так само як бензиновий може раптом запахнути бензином. В обох випадках це сигнал до візиту на СТО.

Запах сирості

По-перше, невелике болітце з цвіллю може утворитися під килимами в салоні, якщо кузов авто з якоїсь причини пропускає воду. По-друге, цвіллю і вогкістю часто пахне кондиціонер, коли на поверхні теплообмінника і в каналах оселяються грибки й некорисні бактерії. Також кліматична система може пахнути старим взуттям.

Є кілька способів перемогти пахучий кондиціонер – від аерозольного балончика з трубкою до професійного апарату з ультразвуком на СТО.

Запах хімії

Дуже неприємний запах видає підгоріле зчеплення при механічній коробці передач в трансмісії. Запахом горілої хімії супроводжується підгорання дисків зчеплення при неправильному використанні трансмісії – буксуванні, спробі виїхати методом розгойдування, невмілих перемиканнях передач.

В принципі, він швидко вивітрюється, але журналісти Авто24 знайомі з випадками, коли спаленим при буксуванні в снігу зчепленням автомобіль одного європейського бренду тхнув кілька днів.

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Запах спирту і жуйки

Це означає, що за вікном зима, і що ви купили легальну незамерзаючу рідину на основі ізопропілового спирту.

Сполуки, що містять метанол, у нас, на відміну від Європи і Канади, заборонені, а саме вони не подразнюють наш нюх. Якщо на брудній зимовій дорозі вам доводиться часто користуватися омивачем, вимикайте в ці моменти забір повітря в обігрівач з вулиці – спиртово-карамельний душок здебільшого залишиться за бортом.

Проблема омивачів, які не замерзають, у тому, що дозволений до застосування базовий ізопропіловий спирт надмірно пахучий. Ароматизатори не нейтралізують запах.

Запах пластика

Це означає, що за вікном літо, а у вас в користуванні – недорогий китайський автомобіль. Провітрюйте машину після стоянки на сонці, а краще – в спеку намагайтеся паркуватися в тіні.

Рекомендація Авто24

Запахів в машині бути не повинно. Тому поява будь-якого аромату – привід насторожитися, адже він може стати попередженням про якісь неприємності. Найстрашніше звичайно, це пожежа, тому причина запаху гару має бути встановлена без зволікання.

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