Зима – це не тільки дерева в білому, лапатий сніг та інші різдвяні картинки за вікном автомобіля. Це ще й бруд на склі, розводи від двірників і проблема вибору омивайки. Ми розповімо вам на цю тему дещо новеньке.

Якось так вийшло, що всі ми знаємо: омивайка повинна бути без метанолу. Який навіть офіційно заборонений в нашій країні, начебто тому, що він, хоча і спирт, але занадто отруйний. І через шкідливість метилового спирту всі наявні в продажу незамерзаючі рідини для омивача його не містять.

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Воно б і нічого, але “корисні” рідини, які ми купуємо, смердять як справжнісінька отрута – і очі іноді у водія сльозяться, і голова паморочиться. В чому справа, панове хіміки? – запитали ми у знайомих фахівців. І почули невелику лекцію – не про хімію, а про стереотипи.

У багатьох випадках склоочисники можуть бути неефективними без омивача, тому питання рідини настільки важливе

Три спирти і одна легенда

Незамерзаюча рідина, що омиває наше скло, може базуватися на одному з трьох спиртів: етиловому, метиловому і ізопропиловому. Перший – це те, з чого роблять горілку, він дорогий через акцизи, другий – дуже отруйний, хоча дешевий і дуже текучий на морозі, третій – дорогий, але зате – не горілка і не отрута... Тому всі "офіційні" омиваючі рідини у нас виробляються на основі ізопропілового спирту. Також до складу входить вода (близько 60–70%), трохи миючих речовин і ароматизатори, якими виробники сподіваються перебити різкий запах ізопропилової основи. Як правило, виходить погано.

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Але найгірше в цій історії те, що за твердженням хіміків, метанол не більш отруйний, ніж ізопропанол – а при деяких умовах ізопропанол навіть небезпечніший метанолу! Причому шкоду організму метанол приносить тільки при попаданні всередину організму – тобто якщо його випити... У такому випадку, варто було б заборонити ще з півдюжини рідин автомобільного призначення: антифризи, рідини, масла і ATF теж можна при бажанні вжити всередину і з тією ж гарантією попрощатися з цим світом.

В сильний мороз "незамерзайка" на основі ізопропанолу стає в'язкою і віялові розпилювачі сучасних машин не подають її на скло. Простіше тим, у кого збереглися звичайні струменеві форсунки

Є у метилового спирту і інші важливі переваги – він не має різкого запаху, що нагадує стійкий мікс розчинника з “буряківкою”, яким пригощають нас офіційно дозволені рідини на ізопропанолі. А ще метил при -200°С має приблизно вдвічі кращу плинність, ніж етанол і уп'ятеро – чим ізопропанол. Для нашої країни це не особливо актуально, хоча власники автомобілів з віяловими форсунками омивача можуть це помітити по млявому розпорошенню. Нарешті, метиловий спирт не шкодить гумовим виробам і лакофарбовому покриттю автомобіля.

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Цікаво, що в розвинених країнах Європи питання як вибрати "незамерзайку”не актуальне – там вільно продаються рідини на основі цього самого моторошного метилового спирту. Мабуть, безпеку транспорту там ставлять вище ефемерної ймовірності отруєння рідиною асоціальних громадян, що вживають всередину все, що горить без розбору.

У розвинених країнах світу рідини для омивача випускають на основі етилового і метилового спиртів. В Україні перший дорогий, а другий заборонений як особливо небезпечний при прийомі всередину організму

Вибираємо “незамерзайку”

Навіщо ми розхвалюємо тут заборонений метанол і скидаємо з постаменту ізопропанол? Щоб сказати, що при виборі “омивайки” не потрібно ставити на чільне місце наявність в ній того чи іншого спирту. Тим більше, насправді не виключено, що на нашому ринку продаються і омивачі рідини на метиловому спирті – ми просто не знаємо, що купуємо, адже контроль їх складу організувати не так просто.

Отже, розглянемо, як вибирати незамерзаючу рідину омивача – "незамерзайку".

Градус кристалізації. Так, у нас рідко бувають морози нижче – 20°С, але майте на увазі, що образно кажучи, на лобовому склі в русі холодніше, ніж в навколишньому повітрі – вода, що міститься в “незамерзайці”, часто встигає замерзнути на склі раніше, ніж двірники зметуть її вниз. Бажано мати запас в 10 – 14 градусів між температурою, зазначеної на каністрі, і реальним морозом. Постарайтеся понюхати рідину. Іноді запах буває просто нестерпним, так що насправді це важлива обставина. На деяких моделях авто даний фактор буває особливо актуальний. Якщо рідина не має різкого запаху або легко пахне одним тільки ароматизатором, є велика ймовірність того, що вона базується на метанолі. Це варіант, кращий для періоду особливо низьких температур або для поїздки в північні країни. Якщо ви свідомо шукаєте “незамерзайку”, не густіючу на морозі, (тобто засновану на метанолі або етанолі), шукайте її не в поважному магазині, а на ринку або придорожніх розкладках. Тут ви швидше зустрінете контрафактну продукцію, якою є "омивайка" з дешевшим метанолом в якості основи.

Морозостійкість "незамерзайки" в умовах України має бути не менше – 15 – 20°С, підвищувати цю цифру, розбавляючи водою, не варто

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Законодавча заборона в нашій країні “незамерзайок” з метиловим спиртом – пережиток того минулого, коли нестримані громадяни внаслідок дефіциту горілки вживали всередину все, що потрапить під руку. Насправді метанол нітрохи не шкідливіший ізопропанолу, який сьогодні застосовується повсюдно. Тому вибирайте "омивайку" для автомобіля не за типом спиртової основи, а за реальним градусом кристалізації і комфортності запаху.

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