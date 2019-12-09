Зима – это не только деревья в белом, снежные хлопья и другие рождественские картинки за окном автомобиля. Это еще и грязь на стеклах, разводы от дворников и проблема выбора омывайки. Мы расскажем вам на эту тему кое-что новенькое.

Омывайка должна быть без метанола – это знают все. Этот спирт даже официально запрещен в нашей стране. Вроде бы потому, что он, хотя и спирт, но слишком ядовит. И из-за вредности метилового спирта все имеющиеся в продаже незамерзающие жидкости для омывателя его не содержат.

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Впрочем, покупаемые нами “полезные” жидкости воняют как самый настоящий яд – и глаза иной раз у водителя слезятся, и голова кружится. В чем дело, господа химики? – спросили мы у знакомых специалистов. И услышали небольшую лекцию – не о химии, а о стереотипах.

Во многих случаях стеклоочистители могут быть неэффективны без омывателя, поэтому вопрос жидкости настолько важен

Три спирта и одна легенда

Омывающая “незамерзайка” может базироваться на одном из трех спиртов: этиловом, метиловом и изопропиловом. Первый – это то, из чего делают водку, он дорог из-за акцизов, второй – жутко ядовит, хотя дешев и очень текуч на морозе, третий – дорогой, но зато – не водка и не яд... Поэтому все “официальные” омывающие жидкости у нас производятся на основе изопропилового спирта. Также в состав входит вода (порядка 60 – 70 %), немного моющих веществ и ароматизаторы, которыми производители надеются перебить резкий запах изопропиловой основы. Как правило, получается плохо.

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Но самое обидное в этой истории то, что по утверждениям химиков, метанол не более ядовит, чем изопропанол – а при некоторых условиях изопропанол даже опаснее метанола! Причем вред организму метанол приносит только при попадании внутрь организма – то есть если его выпить... В таком случае, стоило запретить бы еще с полдюжины жидкостей автомобильного назначения: антифризы, тормозухи, масла и ATF-составы тоже можно при желании употребить во внутрь и с той же гарантией распрощаться с этим миром.

В сильный мороз “незамерзайка” на основе изопропанола становится вязкой и веерные распылители современных машин не подают ее на стекло. Проще тем, у кого сохранились обычные струйные форсунки

Есть у метилового спирта и другие важные достоинства – он не имеет того резкого запаха, напоминающего стойкий микс растворителя с “буряковкой”, каким потчуют нас официально разрешенные жидкости на изопропаноле. А еще метил при – 20о С имеет примерно вдвое лучшую текучесть, чем этанол и впятеро – чем изопропанол. Для нашей страны это не особо актуально, хотя владельцы автомобилей с веерными форсунками омывателя могут это заметить по вялому распылению. Наконец, метиловый спирт не вредит резиновым изделиям и лакокрасочному покрытию автомобиля.

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Интересно, что в развитых странах Европы вопрос как выбрать “незамерзайку” не актуален – там свободно продаются “незамерзайки” на основе этого самого жуткого метилового спирта. Видимо, безопасность на транспорте там ставят выше эфемерной вероятности отравления жидкостью асоциальных граждан, употребляющих внутрь все, что горит без разбора.

В развитых странах мира жидкости для омывателя выпускают на основе этилового и метилового спиртов. В Украине первый дорог, а второй запрещен как особо опасный при приеме внутрь организма

Выбираем “незамерзайку”

Зачем мы расхваливаем здесь запрещенный метанол и низвергаем с постамента изопропанол? Чтобы сказать, что при выборе “омывайки” не нужно ставить во главу угла наличие в ней того или иного спирта. Тем более, на самом деле не исключено, что на нашем рынке продаются и омывающие жидкости на метиловом спирте – мы просто не знаем, что покупаем, ведь контроль их состава организовать не так просто.

Итак, рассмотрим, как выбирать незамерзающую жидкость омывателя – “незамерзайку”.

Градус кристаллизации. Да, у нас редко бывают морозы ниже – 20о, но имейте в виду, что образно говоря, на лобовом стекле в движении холоднее, чем в окружающем воздухе – вода, содержащаяся в “незамерзайке”, часто успевает замерзнуть на стекле раньше, чем дворники сметут ее вниз. Желательно иметь запас в 10 – 14 градусов между температурой, указанной на канистре, и реальным морозом. Постарайтесь понюхать жидкость. Иногда запах бывает просто невыносимым, так что на само деле это важное обстоятельство. На некоторых моделях авто данный фактор бывает особо актуален. Если жидкость не имеет резкого запаха или легко пахнет одним только ароматизатором, есть большая вероятность того, что она базируется на метаноле. Это вариант, предпочтительный для периода особо низких температур или для поездки в северные страны. Если вы сознательно ищите “незамерзайку”, не густеющую на морозе, (то есть основанную на метаноле или этаноле), ищите ее не в уважаемом магазине, а на рынке или придорожных раскладках. Здесь вы скорее встретите контрафактную продукцию, каковой является “омывайка” с более дешевым метанолом в качестве основы.

Морозостойкость “незамерзайки” в условиях Украины должна быть не менее 15 – 20оС, повышать эту цифру, разбавляя водой, не стоит

Рекомендация Авто24

Законодательный запрет в нашей стране “незамерзаек” с метиловым спиртом – пережиток того прошлого, когда несдержанные граждане по причине дефицита водки употребляли внутрь все, что попадет под руку. На самом деле метанол ничуть не вреднее изопропанола, который сегодня применяется повсеместно. Поэтому выбирайте “омывайку” для автомобиля не по типу спиртовой основы, а по реальному градусу кристаллизации и комфортности запаха.

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