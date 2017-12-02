Питанню "гріти чи не гріти двигун" більшість автомобілістів приділяють багато уваги, хоча може здатися, що це всього лиш справа особистих уподобань. А що каже з цього приводу наука?

Читач, який поспішає дізнатися, гріти чи не гріти двигун перед поїздкою, може звернутися до інструкції з експлуатації своєї машини. Але майте на увазі – там відображені в першу чергу інтереси автовиробника. А для більш вдумливої аудиторії розкладемо все по поличках.

Навіщо його гріти

Для початку нагадаємо, чому двигун взагалі має бути прогрітим. По-перше, тільки при робочій температурі (не менше 85-90 градусів) він буде видавати заявлені потужність і крутний момент. По-друге, тільки при робочій температурі витрати палива будуть мінімальнимм. По-третє, непрогрітий двигун отруює атмосферу сильніше ніж звичайний. І по-четверте, холодний двигун зношується сильніше.

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Виходячи з наших реалій, деякі причини можна просто відкинути. Так, навряд чи водієві відразу після старту з місця стоянки, та ще й взимку, знадобиться максимальна віддача силового агрегату. І до екологічності окремо взятого автомобіля більшості з нас, м'яко кажучи, немає діла. А от решта два пункти – підвищений апетит і прискорений знос – фактори однозначно суттєві чи не для кожного. Яким же чином на них впливає низька температура?

Витрата палива "на холодну"

Почнемо з того, чому холодний мотор споживає більше палива. По-перше, тому, що холодна моторна оливачинить великий опір роботі тертьових пар. А по-друге, тому, що для утворення нормальної робочої суміші паливо повинно випаровуватися. Але випаровуються при негативних температурах бензин чи дизпаливо геть погано, і щоб паливо-повітряна суміш все-таки досягала потрібного складу, електронні блоки управління або карбюратор збагачують її, щедро "підливаючи" паливо. На автомобілях з борткомп'ютером в такому режимі можна побачити витрату палива від 40 до 100 л/100 км.

На щастя, першою в двигуні прогрівається саме камера згоряння і головка блоку, де і повинно випаровуватися паливо, її температура зростає разом з циліндрами і омиває їх антифризом. Тобто, для зниження холодного апетиту прогрівати весь двигун (тобто до робочої температури) не обов'язково – достатньо, щоб прогрілися циліндр і головка. Тим більше, що швидкість нагрівання циліндра залежить від кількості спаленого в ній палива, а збільшити цю кількість можна, якщо завантажити двигун – тобто потрібно змусити його рухати автомобіль, вирушивши в дорогу.

Прогріти сучасний двигун до робочої температури можна тільки на ходу.

Залишається додати, що деякі сучасні високоефективні двигуни, в першу чергу дизелі, на холостому ходу прогріти до робочої температури в принципі неможливо.

Холодне зношування двигуна

Що стосується зношування силового агрегату, то в першу хвилину після запуску він справді катастрофічно великий – до тих пір, поки насос не прокачає загусле масло по всіх каналах в двигуні. На щастя, мороз нижче мінус 15 градусів в Україні рідкість, а при таких температурах будь-яка сучасна "синтетика" і "напівсинтетика" зберігає свою плинність.

Але є в холодного пуску й інші загрози. Так, чимала частина деталей в будь-якому моторі змащується розбризкуванням, точніше – найдрібнішими краплями оливи, які утворюють у картері масляний туман. А який може бути туман, якщо масло густе, мов кефір? Тобто умови змащення багатьох пар в двигуні істотно погіршуються – аж до повного прогріву двигуна. Саме повного, оскільки масло з усіх компонентів двигуна прогрівається останнім.

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Нарешті, якщо навантажити холодний двигун, можливі механічні поломки деталей циліндропоршневої групи, в першу чергу – поршня, точніше – перегородок між канавками кілець. В умовах, коли спідниця поршня і стінки циліндра, з якими вона контактує, мають мінусову температуру, а верхня частина поршня відчуває вплив температури в декілька сотень градусів, в деталі виникають внутрішні напруги, здатні розкришити метал навіть при незначному зовнішньому впливі.

А значить, цю деталь потрібно берегти від значних механічних навантажень. Тому інженери застерігають від високих обертів під час запуску двигуна в мороз і в перші хвилини його роботи. Тобто морозним ранком відразу рушати з місця також не рекомендується.

Работа на холостому ході не гарантує прогріву двигуна в мороз.

Резюме: гріти, але недовго

Отже, в замороженому двигуні має місце "конфлікт інтересів": робота "на холодну" шкідлива для мотору, але щоб прогріти його швидше, двигун потрібно навантажити. Тому експерти-мотористи дають пораду: прогрівати двигун до робочої температури слід на ходу, але перед рушанням з місця в мороз машина повинна попрацювати хоча б хвилину. В умовах української зими цього якраз вистачить, щоб прогрілася камера згоряння і олива в піддоні стала досить рідкою.