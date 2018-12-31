Современный автомобиль должен пахнуть максимум ароматизатором. Если вы уловили что-то другое, нужно выяснить, откуда запах и не несет ли он опасности для вас - ведь порой именно так и бывает .

Обычно тема ароматов в салоне поднимается представительницами прекрасной половины экипажа – нежные женские носики первыми готовы учуять какой-то непорядок в атмосфере.

Но на самом деле, водителю тоже нужно использовать свое обоняние во время движения, поскольку запах – это сигнал о какой-то нештатной ситуации. Касается ли она вас и несет ли опасность – другой вопрос.

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Запах гари

Это самый распространенный вид запаха, который появляется в наших машинах. И он же – самый опасный, поскольку может говорить о начале пожара на борту.

Но чаще всего он лишь означает, что вы догнали чадящий автобус или дизельный грузовик. Запахом горелой химии сопровождается подгорание дисков сцепления при неправильном использовании трансмиссии – буксовании, попыткой выехать методом раскачки, неумелых переключениях передач.

Запах горелого может стать сигналом начинающегося пожара в машине. К счастью, чаще это всего лишь попавшие в систему вентиляции чужие выхлопные газы.

Иногда горьковатой гарью пахнут бактерии, поселившиеся в кондиционере. Самое опасное, если источник этого запаха – нечто в самой машине, что начинает гореть: провода, забытая под капотом тряпка, шланг, попавший на выхлопной коллектор.

Что делать, если слышен запах гари? Постараться локализовать его: открыть окна, чтобы понять, пахнет ли точно также на улице.

Внимательно присмотревшись, оценить прозрачность воздуха над капотом и в салоне, и убедиться, что имеет (не имеет) место задымление. Если станет ясно, что источник запаха (и огня) в машине, нужно останавливаться и приступать к тушению.

Запах бензина

Это, пожалуй, второй по распространенности запах в наших автомобилях. Если он оказался “коротким”, “промелькнувшим” в течение полуминуты, то скорее всего он не ваш.

Бензиновое амбре может попадать в машину через воздухозаборник системы вентиляции и отопления от других автомобилей, находящихся радом на дороге. Например, если у кого-то рядом в потоке не закрыта пробка бензобака или из-за неотрегулированного двигателя часть несгоревшего топлива вылетает из выхлопной трубы.

Устойчивый запах бензина или солярки свидетельствует об утечке топлива. Это довольно опасно, устранять ее нужно без промедления.

Плохо, если запах бензина не исчезает долго – значит, он ваш. Скорее всего, это свидетельство разгерметизации топливопровода или бензобака. У карбюраторных машин топливо может капать из переполненного карбюратора или поврежденного бензонасоса.

Все это достаточно опасные признаки, ведь вытекающий бензин может в любой момент воспламениться – скажем, от искры, выбитой камнем, поднятым с дороги колесами.

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Запах газа

В стране, где не менее половины машин на дороге работают на пропан-бутане или метане, запах газа встречается над дорогой едва ли не повсеместно. Не нужно паниковать, это явление менее опасно, чем запах бензина, ведь взрывоопасной концентрации на открытом воздухе автогаз достичь не может. Конечно, утечку нужно устранить.

Как и в случае с бензином, при неотрегулированном ГБО пахнуть топливом может и из выхлопной трубы, и если вы слышите этот запах на ходу, то труба скорее всего не ваша, а впереди идущей машины. Учтите, что выхлопная может пахнуть газом только в некоторых режимах, поэтому принюхивайтесь к ней не только на холстом ходу, а и на оборотах.

Автомобиль с ГБО может пахнуть газом – так же как бензиновый может вдруг заблагоухать бензином. В обоих случаях это сигнал к визиту на СТО.

Запах сырости

Во-первых, небольшое болотце с плесенью может образоваться под коврами в салоне, если кузов авто по какой-то причине пропускает воду. Во-вторых, плесенью и сыростью часто пахнет кондиционер, когда на поверхности теплообменника и в каналах поселяются грибки и нехорошие бактерии. Также климатическая система может пахнуть старой обувью. Есть несколько способов победить пахучий кондиционер – от аэрозольного баллончика с трубкой до профессионального аппарата с ультразвуком на СТО.

Запах химии

Очень неприятный запах издает подгоревшее сцепление при механической коробке передач в трансмиссии.

В принципе, он быстро выветривается, но журналисты Авто24 знакомы со случаями, когда сожженным при буксовании в снегу сцеплением автомобиль одного европейского бренда благоухал несколько дней.

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Запах спирта и жевачки

Это значит, что за окошком зима, и что вы купили легальную незамерзающую жидкость на основе изопропилового спирта. Составы, содержащие метанол, у нас, в отличие от Европы и Канады, запрещены, а именно они не раздражают наше обоняние.

Если на грязной зимней дороге вам приходится часто пользоваться омывателем, выключайте в эти моменты забор воздуха в отопитель с улицы – спиртово-карамельный душок по большей части останется за бортом.

Проблема незамерзающих омываек в том, что разрешенный к применению базовый изопропиловый спирт чрезмерно пахуч. Ароматизаторы не нейтрализуют запах

Запах пластика

Это значит, что за окном лето, а у вас в пользовании – недорогой китайский автомобиль. Проветривайте машину после стоянки на солнце, а лучше – в жару старайтесь парковаться в тени.

Рекомендация Авто24

Запахов в машине быть не должно. Поэтому появление любого аромата – повод насторожиться, ведь он может стать предупреждением о каких-то неприятностях. Самое страшное конечно, это пожар, поэтому причина запаха гари должна быть без промедления установлена.

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