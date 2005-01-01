Як купити килимки на зиму – цієї проблеми не зрозуміти тим, хто отримував автомобіль повністю укомплектованим з автосалону. Тим часом, неоригінальні «килими» можуть бути просто небезпечні, тому потрібно вміти вибирати.

Але годі жартувати: якщо ви не знаєте, як купити килимки на зиму, то ви можете створити собі масу незручностей. Справа в тому, що неподалік від цього «найнижчого», найнешанованішого аксесуара (адже він постійно в вас під ногами!) розташовані педалі, за допомогою яких ви керуєте автомобілем. «Неправильний» килимок може, по-перше, забитися під акселератор або гальмівну педаль і перешкодити їх повному ходу вниз, а по-друге, може з'їхати в бік разом з вашою ступнею, так що ви не натиснете на педаль як вам потрібно.

Штатний килимок зазвичай ідеально підходить до свого місця і фіксується згідно із задумом заводських конструкторів, тобто – надійно. Але коштують оригінальні аксесуари дорожче багатьох інших.

Це те, що стосується питань безпеки, а щодо функціонала – салонні килимки повинні затримувати бруд, сміття і головне – вологу, захищаючи штатне покриття підлоги від забруднення, а кузов під ним – від корозії.

Також килимки повинні забезпечувати прийнятний спосіб очищення від бруду – інакше кажучи, вода і сміття з них повинні видалятися без проблем. З огляду на обмеженість простору в машині, це не така вже й дрібниця – саме коли ви виймаєте забруднений килимок, з нього часто потрапляють на підлогу машини вся накопичена вода і бруд.

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Критерії вибору килимків (ковриків) в автомобіль:

– Розміри. Килимок повинен покривати ту частину підлоги, де зазвичай перебувають ноги водія і пасажирів. Складки не повинні перешкоджати переміщенню ніг, педалей та інших частин управління.

– Фіксація. Способів кілька: кріплення до штатних гачків або пластикових обмежувачів на підлозі автомобіля, шорсткою зворотною стороною до штатного килимового покриття підлоги; також жорсткий килимок може триматися на місці за рахунок розпирання між опорами сидінь і центральним тунелем.

– Жорсткість. Килимок повинен лежати на підлозі рівно, не має бути грудок і скручування, особливо коли на ньому рухаються ноги водія і пасажирів.

Одна з головних умов для нештатних килимків – аби вони ні за яких обставин не заважали водієві натискувати педалі.



– Щільність. Переконайтеся, що матеріал виробу не пропускає через себе воду і пил.

– Місткість. Килимок на зиму повинен збирати в собі воду, це стосується також і виробів з тканини, а не тільки гумових килимків коритоподібної форми. У текстильний килимок вода вбирається, в гумовому збирається у вільному вигляді. Потримайте виріб в руках, спробуйте оцінити, скільки вологи в ньому поміститься і чи вдасться витягти його з салону так, аби вода не пролилася на підлогу.

– Зносостійкість. Оцінити це параметр на око нелегко, але врахуйте, наприклад, що на деяких текстильних килимках відповідальні виробники роблять накладку-підсилювач в області педалей, де зазвичай розташовуються каблуки взуття водія.

Тимчасове рішення – простенька непоказна підстилка для короткочасного використання під час негоди або походів на природу. Такий виріб можуть пошити просто на ринку або у відділі будівельного гіпермаркету, де продають покриття для підлоги.

Салонні килимки для автомобіля можуть бути універсальними або «адресними», призначеними для конкретної моделі (кількох споріднених моделей) автомобіля. Якщо комплект не рідний, зверніть увагу на найскладніші місця. Тобто розберіться, як килимок буде лягати, наприклад, на підлогу під акселератором, упор-майданчик для лівої ноги водія, центральний тунель на підлозі, важіль відкривання багажника або лючка бензобака, місця кріплення ременів безпеки та ін. Універсальні килимки іноді можна підрізати, щоб підігнати під геометрію інтер'єру.

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Думаючи про те, як купити килимок на зиму, не загострюйте увагу лише на гумових коритцях. Хороші тканинні комплекти мало того що роблять салон більш затишним, але й часто мають водонепроникну основу і можуть затримувати в собі пристойну кількість вологи. Хоча, на перший погляд може здатися, що гумові «ванночки» утримають більше води. Але доводити «ватерлінію» до самого верху не можна, адже цю затоплену ємність потрібно ще буде витягти з машини! А вже неповну «ванночку» за місткістю можна порівняти з хорошим текстильним килимком.

Ще одна перевага фірмових килимків – логотип бренду як елемент оформлення інтерь’єру.

Так, виріб з тканини буде складніше чистити, наприклад, від засохлого ґрунту, проте дрібне сміття довго буде залишатися невидимим поміж ворсом, а на гумовій або пластиковій поверхні бруд буде видно як на долоні. Тож затишку і комфорту вашому інтер’єру!

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