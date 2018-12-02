Запітнілі скла докучають багатьом водіям – обмежуючи огляд, волога на вікнах заважає бачити обстановку навколо автомобіля і загрожує неприємностями. Як боротися з запотіванням?

Запітнілі вікна – це волога, яка осіла на склі. Вирішити проблему можна двома шляхами: не дати їй туди потрапити або грамотно прибрати її вже зі скла. Про це і поговоримо.

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Звідки береться

Запітнілі скла – це крапельки води, що сконденсувалися на холодному склі з пароподібного, розчиненого в повітрі стану.

Мокрі килимки – джерело вологи в атмосфері салону. Причинами такого просочення можуть виявитися проблеми кузова



Звідки в атмосфері салону волога?

з підлоги: мокра оббивка підлоги, калюжі на килимках, грудки танучого снігу, парасолька, забута під сидінням, мокре ганчір'я, яким ви протираєте торпедо і карти дверей мають властивість віддавати вологу в повітря. Не забувайте в машині мокре.

від пасажирів: повітря, яке виділяють люди при диханні, містить багато вологи, особливо, якщо людина багато розмовляє або трохи випила. Нехай пасажири помовчать, хоча б поки не прогріється салон.

з вулиці: вуличне повітря в хмарний день буває щедро насичено вологою. Її не так багато, як у вищевказаних випадках, але поки вікна салону не прогріті, вона буде конденсуватися. Якщо ви знаєте, що інших джерел вологи в машині немає, доведеться почекати, поки скло стане теплим – хоча б те, які вам особливо важливе.

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Що зробити, щоб не запотівали вікна в автомобілі

Звичайно, буде краще, якщо не дати воді сконденсуватися на склі, і для цього у досвідчених автомобілістів є декілька хитрощів.





Крапельки неохоче конденсуються на чистому склі. Подбайте про те, щоб ваші вікна зсередини салону були очищені від пилу, масного нальоту і відбитків дитячих пальців. Підійде звичайний побутовий засіб, який використовує вдома ваша дружина.

Спеціальний засіб проти запотівання. Обробіть їм всі вікна, крім одного, найменш важливого – наприклад, лівого заднього. Його потрібно залишити для того, щоб вся волога конденсувалася на ньому.

Протяг. У салон повинно надходити свіже повітря. Організуйте його рух перед лобовим склом і бажано перед передніми бічними вікнами: приспустивши бічні вікна, включивши інтенсивний обдув відповідної зони в кліматичній установці. При закритих вікнах і активованій кнопці рециркуляції повітря в кліматичній установці запотівання гарантовано.

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Як його прибрати

Звичайно, найпростіше – це намагатися витерти запітнілі вікна серветкою, паперовим рушником або ганчіркою. Метод правильний, але за умови, що у вас дуже довгі руки, а матеріал серветки добре вбирає вологу, а не розмазує її. Є й інші прийоми.

У багатьох автомобілів є чарівна кнопка – режим інтенсивного обдування лобового скла холодним повітрям для його “розпотівання”

Спеціальна кнопка інтенсивного "розпотівання". У кого вона є, той знає, як ефективно працює кліматична установка в цьому режимі, обдуваючи передню частину салону холодним повітрям на максимальній швидкості вентилятора.

Електрообігрів . Заднє скло будь-якого сучасного авто обладнане обігрівачем за замовчуванням – натискайте цю кнопку швидше. На деяких машинах такий же підігрівач може бути вбудований і в лобове скло, і це дуже корисна опція, яка однозначно вирішує проблему огляду вперед.

Кондиціонер . Цей пристрій швидко сушить повітря в салоні, і вікна очищаються просто на очах. Правда. Але міра ця тимчасова – після виключення "кондишена" вікна відразу ж починають мутніти.

Скребок. Замість рушника або ганчірок для видалення вологи з вікон краще використовувати м'який гумовий скребок, з тих, що пропонуються для зовнішнього очищення скла від снігу і льоду. Такий інструмент, подібно двірникам склоочисника, зміщує всю воду в сторону, не залишаючи на склі ні краплі – воно залишається чистим і ніщо не заважає огляду.

Електричний підігрів лобового скла корисний не лише для видалення льоду, а й для боротьби з запотіванням

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