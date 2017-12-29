Наближення новорічих свят обіцяє нам приємні клопоти: вибір подарунків займає чимало часу і сил. Але скориставшись нашими підказками, ви зможете порадувати своїх близьких автомобілістів і заощадити кілька годин свого часу.

Дзеркало з відеореєстратором

Цей девайс має ряд переваг у порівнянні зі звичайним відеореєстратором. По-перше, він тішить відсутністю зайвих дротів. Всі підключення знаходяться під обшивкою. По-друге, він не заважає огляду, ну і по-третє - такий пристрій здатний відлякати зловмисників. Більш просунуті версії "розумних дзеркал" мають камеру заднього виду, GPS трекер, телефон, медіаплеєр і безліч інших корисних функцій. Ціни на подібні пристрої починаються від 25-30 доларів.

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Набір інструменту

Для чоловіка, у якого руки ростуть з правильного місця, набір інструменту - один з найкращих подарунків. Оптимальний похідний варіант – кейс, що містить 94 або 108 предметів. Слід уникати блискучих хромованих ключів. Вони занадто слизькі і не дуже зручні в роботі. Якщо ви збираєтеся дарувати набір людині, який їздить на VW, Audi, Seat або іншій марці з цього сімейства, головки в наборі повинні бути 12-гранними. У всіх інших випадках згодяться і 6-гранні набори. Ціни на подібні кейси стартують від 30 доларів.

Картка асистансу

Гарантовану цілодобову техпідтримку оцінять люди, які звикли до комфорту. Зараз в нашій країні є кілька компаній, що надають подібні послуги. Мінімальний набір, як правило, включає в себе безкоштовну евакуацію в разі ДТП, інформаційну та технічну підтримку. Дорожчі пакети включають послуги з доставки палива, запуску двигуна, оплати проживання в готелі в разі ремонту авто і безліч інших опцій. Ціни на базові пакети починаються від чотирьох доларів.

Автомобіль мрії

Можна подарувати можливість покататися на автомобілі мрії. Прокатні фірми, як правило, з розумінням ставляться до такого роду запитів. Головне, щоб потрібний автомобіль був в прокатному парку. У випадку з кросоверами і позашляховиками варіантів досить багато, а ось суперкари в Україні зустрічаються не так часто. Зрештою, прокатних фірм в Україні не так вже й багато, тому пошук потрібного авто не займе занадто багато часу. Ціни на короткострокову оренду сильно залежать від обраної марки і моделі. Наприклад, прокат Porsche Boxster S не найбільш свіжого року випуску коштує 100-150 доларів на день.

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Тримач для телефону

Зазвичай на покупку подібних дрібниць у самого автомобіліста просто не вистачає часу. За принципом дії вони діляться на два основних типи: механічні і магнітні. Перші надійні, а другі практичні. Використання такого пристрою досить полегшує життя. По-перше, телефон завжди на виду і водій легко зможе відрізнити важливий дзвінок від неважливого. По-друге, при наявності власника телефону забути свій гаджет в машині стає складніше. Ціни на утримувачі телефонів стартують від 4-5 доларів.

Автозакладка

Мініатюрна коробочка, обладнана GPS-датчиком, автономним елементом живлення і SIM-картою. Вона здатна передавати дані про розташування автомобіля. Це пристрій може виявитися дуже корисним в разі викрадення автомобіля. Батарейки в такий автозакладці служать кілька років, а знайти її у вкраденому автомобілі практично неможливо. На думку експертів, закладка - один з найефективніших інструментів, що дозволяють знайти викрадений автомобіль. Вартість якісної закладки 70-80 доларів. Але для підтримки її роботи доведеться витрачатися на щомісячну абонплату – 2-3 долара.