Водійські права в Україні змінювалися так часто, що зрозуміти, які документи старі, а які нові, не завжди можуть навіть досвідчені автомобілісти. Журналісти "Авто24" допоможуть вам згадати все.

Які водійські права потрібно міняти – це найбільш важливе питання для всіх, хто піднімає тему водійських посвідчень. Скажемо одразу: станом на 2018 р. заміна старих водійських прав на нові в Україні не потрібна.

Оскільки у 2013-му році Верховною Радою діючими оголошені всі посвідчення, які знаходяться на руках у громадян – і старі, і нові. Але відмінності між ними все ж є, і про них варто поговорити.

Отже, водійські посвідчення, що чинні в Україні, та їхні особливості такі:

Права радянського зразка

Водійські права старого зразка, точніше, найстарішого, причому і в масштабах Європи. У даному вигляді цей документ видавався громадянам країни Рад з початку 1970-х, після ратифікації державою Віденської конвенції про дорожній рух. У середині 1980-х в деяких регіонах – серед них і на території УРСР – ці права мали вигляд не книжечки, а двосторонньої картки того ж формату, яку просто в ДАІ ламінували (послуга коштувала 3 крб).

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Втім, суті документа це не змінює. Такі права беззастережно дійсні в Україні, крім того, їх визнають деякі інші країни – на основі взаємного визнання водійських прав, що діють на їхніх територіях.

Плюси Мають необмежений термін дії, їх не доведеться міняти через певний термін Мінуси Не мають дубляжу основних написів латиницею

Для поїздок за кордоном не дійсні. Їх треба міняти або отримувати додаткове міжнародне водійське посвідчення IDP

Формати водійських прав в Україні змінювалися тричі, а шляхи до їх отримання – без особливих змін

Паперові ламіновані права

Перші права незалежної України відрізнялися від попередніх тільки мовою – написи на них були українською і частково латиницею. До 2011 р. це давало можливість без проблем їздити з ними за кордоном, але тепер ці права в чистому вигляді в більшості країн не визнають, оскільки в них не вказаний термін дії.

Плюси Мають необмежений термін дії

Мають дубляж основних написів латиницею. Мінуси Для поїздок за кордоном зазвичай необхідно додаткове міжнародне водійське посвідчення IDP

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Пластикові першої серії

Ці права з'явилися в 2006 р. і кілька років видавалися паралельно з заламінованими паперовими. Пластикові документи частково відповідали прийнятим у цьому ж році поправкам до Віденської конвенції, але для повного переходу на них давався п'ятирічний термін, яким Україна і скористалася.

Ідея робити права з чіпами. що виникла нещодавно, залишилася нереалізованою, оскільки реальну користь у цьому важко угледіти

Перший український "пластик" коштував дорожче паперових прав і спочатку його видавали тільки у МРЕВ великих міст. І ще один нюанс: рожеві пластикові права виявилися недовговічними, вони швидко витиралися, а фото на них вже за рік блякло і втрачало детальність.

Плюси Компактніше за паперові

Безстрокова дія

Часткова відповідність міжнародним вимогам Мінуси Низька якість виконання

Після 2011 року до них потрібно IDP для їзди за кордоном

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Пластикові другої серії

Введений в ужиток в 2011 р., цей документ мав термін дії (рядок 4b), тому став повністю відповідати вимогам Віденської конвенції про дорожній рух з поправками 2006 р. Це дає можливість безперешкодно їздити з ним у країнах, що приєдналися до угоди. Але до таких країн відносяться далеко не всі, навіть не всі європейські, в інших знову-таки потрібно оформляти посвідчення IDP або отримувати місцевий документ. Цікаво, що влітку-восени 2013 р. короткочасно діяло положення, за яким права цього типу мали термін дії 10-20-30 років, в залежності від категорії. Але майже відразу вийшла нова постанова, що його скасовує, і термін дії повернули до 50 років.

Плюси В більшості своїй мають рекордно великий термін дії – до 50 років

Дійсні для керування автомобілем у багатьох країнах (що належать до Віденської конвенції) Мінуси Низька якість виконання

Для оренди автомобіля за кордоном прокатна контора може зажадати ще й IDP

В українських правах у 2006 році з'явилися нові категорії транспорту, як це і було передбачено поправками 2006 р. до Віденської конвенції

Пластикові третьої серії

Такий вид документів видають у сервісних центрах українського МВС з травня 2014 р. по теперішній час. Від попереднього варіанту ці права відрізняються тільки кольором і терміном дії (див. таблицю). В іншому всі три "пластики" однакові.

Плюси Дійсні у багатьох країнах світу (що відносяться до Віденської конвенції) Мінуси Термін дії менше, ніж у попередніх

Для оренди автомобіля за кордоном прокатна контора може зажадати IDP

Типи водійських посвідчень в Україні

Тип документа (умовна назва) Роки видачі Строк дії Дія за кордоном СРСР “книжечка” 1971 - 1991 безстроково Тільки з IDP Україна “ламіновані” 1992 - 2011 безстроково Тільки з IDP Україна “пластик 1-ї серії “рожеві” 2006 - 2011 безстроково Тільки з IDP Україна “пластик 2-ї серії “рожеві” 2011 - 2014 30 років, 50 років Женевська конвенція – з IDP, Віденська конвенція – без Україна “пластик 3-ї серії “сині” С 2014 г. 30 років Женевська конвенція – з IDP, Віденська конвенція – без Міжнародне водійське посвідчення – International Driving Permit (IDP) – Віденська конвенція З 2011 р. (в Україні з 2017 р.) 3 роки Країни Віденської конвенції (1968 р.), деякі інші Міжнародне водійське посвідчення – International Driving Permit (IDP) – Женевська конвенція З 1971 р. 1 рік Країни Женевської конвенції (1949 р.)

Міжнародне водійське посвідчення

Цей тип документа – International Driving Permit (IDP) – гідний окремої статті. Тут скажемо тільки, що по суті це багатомовний додаток до національних, "внутрішніх" прав. Завдяки тексту на декількох мовах і обмеженому терміну дії поліцейські і чиновники чужих країн "вірять" йому більше, ніж одним тільки національним правам.

Також важливо, що існує два види IDP – у форматі Женевської конвенції (1949 р.) і у форматі Віденської конвенції (1968 р.). Відповідно, і використовувати їх потрібно в країнах, які ратифікували або той, або інший договір. Про те, до якої версії відноситься конкретна "книжечка" IDP, можна зрозуміти за її титульною сторінкою, де вказана дата прийняття Угоди, якій вона відповідає – 19.09.1949 р. або 8.11.1968 р.

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