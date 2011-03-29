Українські водійські права в Європі – чи дійсні вони? А що таке права міжнародного зразка? Чи не вичерпали вони себе і кому потрібні сьогодні? У мережі чимало неправдивої інформації на ці теми, але "Авто24" знає достовірні відповіді.

Водійські посвідчення нового зразка, які видають в Україні з 2011 року, цілком відповідають вимогам до документів, що вказані в законодавстві країн Євросоюзу. Тому не вірте “експертам”, які стверджують, що для поїздок в Європу національні права потрібно неодмінно міняти на якісь ще більш “нові”. Точно так само, не обов'язково возити з собою так звані міжнародні водійські права. Однак не можна сказати, що останні не потрібні зовсім.

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Національні права

Отже, відповідно до Віденської конвенції про Дорожній рух від 1968 року країни-учасниці визнають національні водійські посвідчення один одного. Але Доповнення до Конвенції від 29.03.2011 р (Додаток 6) обумовлюють, що національні права повинні містити певну інформацію, в тому числі – і дату закінчення їхньої дії. Дану графу 4b в українських національних правах стали заповнювати з 2011 року, відповідно, видані після цього року наші посвідчення дійсні в країнах-учасницях Віденської конвенції.

У звичайних українських правах зразка 2011 р дотримані всі умови чинної редакції Віденської конвенції, у т.ч. дублювання написів латинкою і дата закінчення дії прав



Тобто, якщо у вас українські права з вказаною кінцевою датою дії (видані після березня 2011 року і неважливо, на який термін), то з ними спокійно можна їздити в Європі і ще в півсотні країн світу. І міжнародне посвідчення водія мати при собі необов'язково (чому все-таки не варто скидати його з рахунків повністю, ми поговоримо нижче). Але може виявитися, що ваші дороги ведуть по території країн, що не визнали віденські угоди від 1968 року...

Міжнародні права

Вищезгадану Віденську конвенцію про дорожній рух від 1968 року підписали лише 78 країн, в той час як більш ранній аналогічний документ зразка 1949 року – Женевську конвенцію – свого часу ратифікували 96 держав. Чимала частина з них так і живе за канонами 1949-го, здебільшого це країни обох Америк, Азії, Африки, а також Австралія, Індія і 4 країни Євросоюзу. У цих країнах на додаток до національних прав як раз і буде потрібно міжнародне водійське посвідчення – International Driving Permit, IDP. Що це таке?

Міжнародне посвідчення водія IDP по суті – завірений переклад національних прав, але з "терміном придатності" в 3 роки



Це особливий документ, затверджений міжнародною спільнотою, який представляє собою переклад на чотири мови (англійська, французька, іспанська, російська) ваших національних прав. IDP дійсні тільки в парі з національним посвідченням, вони представляють собою невиразну на вигляд сіру книжечку на папері форматом 148 х 105 мм.

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Якщо у національних правах не заповнений рядок 4b, для їзди за кордоном до них додатково потрібно міжнародне водійське посвідчення IDP. Це стосується країн і Віденської, і Женевської конвенцій



Безсумнівний плюс міжнародних прав – вони можуть супроводжувати національні права навіть старого зразка, що не відповідають доповненню до Віденської конвенції від 2011 р. Така пара документів дозволяє їздити дорогами країн, які живуть і по Віденській, і по Женевської конвенції – незалежно від року видачі та терміну дії прав. Правда, з іншого боку, саме міжнародне посвідчення видається всього лише на три роки, після чого потрібно отримувати його знову.

Не тільки за кермом

Особливо поговоримо про те, що міжнародне посвідчення водія може знадобитися не тільки за кермом. Навіть в тих країнах, де на дорозі визнають національні українські права, документ IDP можуть попросити при здійсненні деяких юридично значимих дій: отримання автомобіля в прокат, настання страхового випадку і т.п. Тому якщо закордонна поїздка планується завчасно, потрібно заздалегідь поцікавитися умовами страхової компанії і з'ясувати необхідні деталі у прокатній конторі. Також в деяких країнах міжнародне посвідчення може послужити посвідченням особи – наприклад, якщо вам не захочеться всюди носити з собою паспорт.

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При наявності міжнародного водійського посвідчення з такими правами можна їздити і за кордоном, адже вони дійсні в Україні, а в IDP є їх переклад на іноземні мови і термін дії

Як отримати міжнародні права

Отримати міжнародне посвідчення водія в Україні в даний час нескладно, починаючи з 2017 р це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС. Для отримання потрібні громадянський та закордонний паспорти водія, ІПН, матове фото 3,5х4,5 см і національні права. Вартість оформлення складає від 8,16 до 34,16 грн. Медична довідка (форма 083/о) знадобиться тільки якщо ви одночасно захочете поміняти національні права на сучасні.

Рекомендація “Авто24”

Як показує досвід деяких журналістів “Авто24”, півсвіту можна об'їздити без проблем з радянськими правами зразка 1986 року – головне, вести себе адекватно і не порушувати ПДР. У розвинених країнах поліція не зупиняє автомобілі, якщо водій дотримується закону. Але ми не можемо рекомендувати такий варіант подорожей всім читачам.



Краще мати при собі або національні права зразка 2011 року, і додатково до них – міжнародне посвідчення водія IDP (якщо країна, де ви гостюєте, не підписала Віденської конвенції). Також прийміть до уваги вашу заплановану активність в країні перебування: одна справа – просто їхати за кермом, інше – звертатися по різних справах у різні контори і офіційні установи.

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