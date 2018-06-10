Як перевозити вантаж в машині, щоб не травмувати пасажирів і не пошкодити салон? Здавалося б, які тут секрети? Але досвід говорить про зворотнє.

Найголовніше в питанні, як перевозити вантаж в машині (мається на увазі звичайно легковик) – зробити це без наслідків. Адже абсолютна більшість автомобілів в нашому користуванні – в першу чергу пасажирського призначення. А отже, значний вантаж як “непроханий гість” може доставити господарю певні неприємності. Тому кілька правил, як правильно перевозити вантаж, аж ніяк не завадять.

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Тому яким би громіздким і численним не був ваш багаж, намагайтеся розмістити його там, де це задумано конструкторами – в багажнику. Найголовніше, що тут вантаж не зможе нашкодити пасажирам, які знаходяться в салоні, ні в штатній, ні в непередбаченій ситуації.

Кожен предмет багажу повинен бути покладений в автомобілі щільно і надійно

Воно ж як: майже ніхто з нас не думає про те, що при екстремальному гальмуванні, розвороті або іншому різкому маневрі багаж може придавити людину або травмувати її якимось ребром, гострим кутом та інше. А при зіткненні з перешкодою автомобіль, що рухається на швидкості 50 – 60 км/год, такий скромний предмет, як лежача в салоні пляшка коли, б'ється об торпедо (або все, що трапляється їй на шляху) з силою близько 40 кг.

Велике

Допустимі габарити вантажу – це такі, за яких можна забезпечити надійну фіксацію предметів ті мінімізувати їхній виступ за межі машини. Якщо речі невеликі, але їх багато, вкладайте їх у багажник пошарово: важчі і більші на самий низ, легші і менші – зверху. І тільки ті, що не помістяться у вантажний відсік – а це будуть вже найбільш легкі і дрібні – розміщуйте в салоні.

Крупні вантажі слід перевозити в машині тільки в міцній упаковці і за умови додаткового захисту салону

Великі предмети, які не вийде щільно вмістити на підлозі, не посоромтеся пристебнути ременем безпеки на вільному сидінні. У разі, якщо габаритний вантаж довелося частково розмістити в багажнику, а частково “запустити” в салон через складене заднє сидіння, постарайтеся все-таки залишити в звичайному, піднятому положенні більшу частину спинки – щоб вона продовжувала виконувати свою захисно-розмежувальну роль.

Якщо питання, як перевозити вантаж в автомобілі змусило вас задуматися, стоячи над якимось величезним предметом, що не “влазить” ні в багажник, ні в салон, не поспішайте одразу кріпити його на дах. Можливо, все-таки вдасться вмістити більшу частину поклажі в багажнику або салоні, виставивши назовні лише частину “негабариту” – наприклад, через відкрите вікно або припідняту дверку багажника. Зрозуміло, що дверку потрібно зафіксувати, а частину вантажу, яка стирчить назовні, потрібно позначити чимось яскравим – червоною тканиною або стрічкою.

Те, що виступає з автомобіля, повинно бути надійно зафіксовано, щоб вантаж не випав і не пошкодив інші автомобілі

Багажник на даху – хороший варіант для перевезення поклажі, але пам'ятайте, що заводська інструкція більшості легковиків допускає перевезення таким чином не більше 50 – 60 кг, які повинні бути закріплені максимально надійно. Якщо для захисту речей від негоди ви використовуєте тканину чи плівку, вона не повинна розвиватися і плескати на вітрі: це погіршує аеродинаміку, підвищує витрату палива і загрожує відривом “вітрила” від машини і його приземленням на чиєсь лобове скло.

Важке

Буває, що потрібно перевезти щось невеликих розмірів, але значної маси – наприклад, пару-трійку мішків цементу або будівельної суміші, трохи цегли або, скажімо, два-три центнери зерна. Тут вже має спрацювати інше правило – розподіл маси в межах автомобіля.

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Навіть якщо такий вантаж цілком поміститься в багажник, не варто відразу валити його туди. Перш за все почитайте заводську інструкцію, де часто обговорюється вага, яку можна сконцентрувати у багажному відсіку. Тому що, якщо перевантажити, скажімо, корму авто, є велика вірогідність, що погіршиться його керованість – автомобіль буде по-іншому реагувати на поворот керма і гальмування.

Трансформація салону – це добре, але все одно намагайтеся класти речі здебільшого в багажник

З цієї точки зору важкий вантаж повинен бути зосереджений як найближче до центру бази автомобіля. Тобто, якщо дозволяє планування інтер'єру і варіанти трансформації салону, краще скласти вагу на підлогу перед заднім сидінням або на нього. Важкий вантаж, що розподілений на частини, можна представити як кілька пасажирів, і покласти, наприклад, по парі мішків будівельної суміші на місця пасажирів – переднє і задні. Остерігайтеся однак, щоб важкі предмети не продавили сидіння й на випадок далекої дороги по розбитому асфальту підкладіть дошку, лист фанери або цупкого картону (наприклад, від упаковки побутової техніки).

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Уникайте класти щось явно важке (80 – 100 кг) у верхній багажник. Високий центр тяжкості погіршує поведінку машини при різких маневрах, приводить до яскраво виражених клевків носом і розгойдування при об'їзді перешкод на швидкості. Фактична маса автомобіля в цілому – це в даному випадку не те, за що треба хвилюватись.

Колюче

Поширене явище при перевезенні нестандартного багажу – пошкодження оббивки багажника і салону. Ще на етапі погрузки часто страждають пороги салону і багажника, бампери, внутрішні ручки дверей, оббивка сидінь, по яких пересувають грубу на дотик поклажу.

В кузові типу універсал або мінівен бажано мати спеціальну сітку для відокремлення багажного відсіку від пасажирського

Майте на увазі: громіздкий вантаж в русі майже ніколи не лежить спокійно, так, як його поклали. Під час поїздки він обов'язково буде шукати собі якесь зручне положення, в особливості, якщо лежить на чомусь м'якому – наприклад, складеному сидінні. Тому якщо ви перевозите щось грубе, з велікою кількістю кутів, що може пошкодити інтер'єр, застосовуйте подвійну страховку: загорніть в щільну м'яку тканину сам вантаж та відокремте чимось подібним найближчі деталі інтер'єру – навіть якщо в момент завантаження до них велика відстань. Небажано застосовувати для захисту поліетиленову плівку, яка сама може матувати пластикові деталі інтер'єру.

Рекомендації “Авто 24”

Якщо ви хочете надовго зберегти свіжість салону вашого автомобіля, при завантаженні та перевезенні речей заздалегідь продумуйте, як вони будуть укладатися в машині, як їх захищати і чим їх фіксувати від непотрібних переміщень. Найдбайливіші автовласники возять в машині старий плед, щоб за необхідності обгорнути ним вантаж, аби той не контактував з інтер'єром, не гримів і нічого не дряпав. Додамо, що питання, як перевозити негабаритний вантаж, гідне окремого розгляду, и незабаром ми підготуємо про це окремий матеріал.

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