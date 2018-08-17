Незважаючи на те, що автомобільна Європа живе за єдиним канонами Віденської конвенції про дорожні знаки і сигнали 1968 року, на дорогах Старого світу можна побачити незнайомі нам знаки. Як не потрапити в халепу під час поїздки по Європі?

Насамперед зазначимо, що навіть ті знаки, які якимось чином вибилася з струнких рядів Віденської конвенції, підпорядковуються тією ж самою логікою, і лише у виняткових випадках можуть вимагати особливого пояснення. Тому в більшості випадків, зустрівши незнайоме знак, потрібно проявити кмітливість і спробувати зрозуміти значення зображеного символу.

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Навряд чи варто говорити про те, що багато країн використовують власний шрифт для написання літер та цифр, як і власні символи-піктограми, що зображують ті чи інші поняття чи об'єкти на знаках – суті змінена форма не змінює. Але ми розглянемо найбільш типові випадки смислових відмінностей.

Колір. Одне з часто зустрічаються відмінностей – жовтий (бурштиновий) колір фону замість білого у деяких звичних знаків: попереджувальні, «Поступися дорогу», що позначають ремонтні роботи. Така картина має місце приблизно у половині європейських країн, в той час як в Україні, нагадаємо, жовтим фоном відзначаються тільки тимчасові знаки. Також приблизно в половині країн знаки, що відносяться до автомагістралей, виконуються не на зеленому (як у нас), а на синьому тлі – з тими ж білими літерами і символами.

Графіка.

Нерідко зустрічаються як ніби звичні знаки, але з незвичайним малюнком, дещо відрізняється від звичного. Наприклад, застосовується у багатьох країнах знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено» із зображенням автомобіля і мотоцикла, а то й мопеда додачу – замість нашого 3.2 з одним тільки автомобільчиком. У деяких країнах наш знак 4.13 «Доріжка для пішоходів» несе зображення не одного чоловічка, а відразу невеликої сім'ї, по суті нічим не відрізняючись.

Деякі заборонні знаки в Європі «посилені» косою лінією, перечеркивающей те, що знак забороняє – фігурку мотоцикліста, велосипед, трактор і т. п.

По-різному зображують європейці на знаках круговий рух. Замість двох наших знаків 1.19 «Перехрещення з круговим рухом» і 4.10 «Круговий рух» у більшості країн один (або той, або інший). А сувора Ірландія взагалі придумала на цей випадок свій знак – жовтий ромб з круговими стрілками: нічого дивного, Віденську конвенцію ця країна не підписувала. Власне, тому і багато інші знаки у цій цікавій країні зовсім не схожі на наші.

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Значення. Є знаки, незвичні нашій людині з причини своєї недоречності в нашій країні. Наприклад, один з найпоширеніших знаків у Німеччині – велика табличка Ausfahrt, що означає «з'їзд з автобану».

В Іспанії, наприклад, це виглядає як Cambio. У Латвії можна зустріти знак, який міг би бути популярним і у нас: «Зміна покриття», що означає кінець ділянки дороги з твердим покриттям.

Важлива відмінність нашої таблички 7.19 «Обмеження тривалості стоянки» в тому, що в деяких країнах водій повинен залишити під лобовим склом інформацію про часу постановки машини на парковку (записку або спеціальний пластиковий диск з циферблатом).

Комбинації. Цілком типовий для європейських міст знак – велике табло, яке несе на собі текст і невелике зображення дорожнього знака. Часто це важлива інформація – заборона на заїзд в частину міста на автомобілях певного типу, без спеціального дозволу або оплати.

Наприклад, у Німеччині це може виглядати як Umweltzone (зона зі зниженим лімітом шкідливих выборосов), в Італії – як Zona Traffico Limitato (зона з обмеженим трафіком).



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Дорожні знаки «з сюрпризом» в країнах Європи можуть чекати вас насамперед у глибинці – автобани зазвичай обладнані за загальноприйнятими стандартами. А якщо ви збираєтеся поїздити європейською провінцією, гарненько порийтеся в інтернеті і вивчіть особливості ПДР саме даної країни (це можуть бути сайти посольств, турагенств, форуми мандрівників). Якщо ж незрозумілий знак все-таки зустрінеться, не ризикуйте і вирішуйте всі сумніви на користь безпеки: вважайте, що ви не маєте пріоритету, зупиніться, скрутіть в іншу вулицю, копіюйте дії місцевих водіїв в кінці кінців.

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