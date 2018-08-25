Брати авто на прокат – найчастіше розумний спосіб заощадити валюту і отримати при тому незалежність від громадського транспорту за кордоном. Але послуга це непроста, і у досвідчених мандрівників з Авто24 є декілька важливих зауважень з цього приводу.

Авто на прокат в Європі взяти набагато простіше, ніж може здатися. Враховуючи ставлення європейців до автомобіля, цей спосіб подорожей не тільки дає широку свободу пересування, але допомагає навіть заощадити на транспорті. З чого почати?

Офіси прокатних компаній завжди можна знайти в аеропортах і на великих вокзалах

Це точно вам потрібно? Переконайтеся, чи насправді ви хочете подорожувати за кордоном на машині. Які би не були хороші закордонні дороги, така поїздка має і негативні сторони. Це необхідність високої концентрації на незнайомих дорогах і розв’язках, ризик бути оштрафованим через незнання тонкощів місцевих ПДР, можливі проблеми з паркуванням, клопоти з оплатою страховок, платних ділянок доріг і т. п. Якщо позитивні сторони переважують, починайте процес підготовки.

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Визначте маршрут і схему використання автомобіля: чи ви будете їздити на орендованій машині по всій країні (всій Європі) або збираєтеся брати авто на прокат тільки в аеропортах для місцевих поїздок, покриваючи великі відстані на літаку (поїздом). Цей момент важливий в першу чергу з фінансової точки зору. Наприклад, рента обійдеться набагато дешевше, якщо ви будете повертати машину в тому ж місті і в тому ж офісі компанії, де брали її. Дорожче обходиться використання прокатної машини на території не однієї, а декількох країн.

Орендований автомобіль – часто єдина можливість потрапити до малопопулярних пам'яток в чужій країні

Виберіть модель, і питання тут не тільки в ціні. У далекій поїздці важливо, щоб пасажирам не було тісно, щоб було місце для багажу. Якщо в екіпажі будуть діти, врахуйте спосіб і місце кріплення дитячого крісла в салоні. Будьте уважні, у прокатних контор зазвичай класифікація автомобілів своя, і не в усьому збігається із загальноприйнятою. Компактні машинки можуть бути об'єднані з С-класом і сімейними седанами, до універсалів відносяться в числі іншого і кросовери-паркетники, а спорткари йдуть однією групою з представницькими седанами.

Подумайте про тип палива: так, дизелі набагато економічніше, але в наші дні такі машини не пускають у деякі міста Європи. Визначаючись з трансмісією, врахуйте, що в незнайомих містах коробка-«автомат» полегшує пошук потрібного маршруту, оскільки водій менше відволікається на управління машиною.

До речі, буває, що вже на місці контора запропонує вам машину більш високого класу, ніж ви забронювали (за тією ж ціною) – таке буває, якщо зарезервований вами автомобіль виявився зайнятим, а компанія не хоче втрачати обличчя.

На кожному континенті – своя специфіка прокатного автопарку, але вибір зазвичай досить широкий

Виберіть прокатну контору. Суть питання така: є глобальні компанії прокату, що працюють по всьому світу, і є локальні контори, що охоплюють місто або невелику країну. Перевага перших – можна взяти машину в одному аеропорту і віддати її в іншому, розташованому на протилежному кінці континенту. Перевага других – більш низькі ціни (іноді на третину) і менша кількість надбавок за дрібні послуги (подачу машини до готелю, дитяче крісло, навігатор, дозвіл на другого водія тощо). Ще один важливий нюанс – графік роботи офісу. Адже може вийти так, що через пізній прильот в чужу країну вам доведеться витрачати валюту на ночівлю, замість того щоб взяти машину в цілодобовій конторі і відразу відправитися в дорогу.

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Вивчіть правила користування машиною. Нюансів насправді безліч: що покриває страховка, з повним або з порожнім баком здавати машину, який розмір штрафів – за повернення машини пізніше або раніше (!!!) обумовленого терміну, за неповний бак, за проколене колесо і т. п. Може бути різним розмір страхового депозиту – це гроші, які ви залишаєте прокатнику в заставу на той випадок, якщо ви щось зламаєте в автомобілі. Взагалі-то ця сума повертається після повернення машини, але в разі будь-яких ушкоджень її можуть «затиснути» в повному обсязі, навіть якщо, скажімо розбите дзеркало або тріснуте скло коштує дешевше.

Готуйте документи і гроші. З паперів зазвичай потрібні права, причому годяться національні, і неважливо, пластикові або картонні, лише б ваше прізвище було написане латиницею. Вік водія за правилами європейських прокатників повинен бути не менше 21 року, хоча іноді за доплату можуть зробити виняток. Гроші зазвичай беруть з вашої банківської картки, але в локальних компаніях буває і готівковий розрахунок.

Великі прокатні контори дозволяють клієнту просто залишити машину на окремій парковці аеропорту, залишивши ключі в офісі або спеціальному ящику

Якщо ви бронювали машину заздалегідь, то потрібно приготувати роздруківку з підтвердженням броні. У пункті видачі машини при аеропорті у вас запитають номер рейсу, яким ви прилетіли, тож краще зберегти посадковий талон з літака.

У свою чергу, разом з машиною ви отримаєте договір оренди – це юридичний документ, який може знадобитися поліції.

Рекомендація Авто24

Авто на прокат в Європі чи іншому континенті взяти нескладно, якщо вже одного разу ви робили це. Але навіть якщо ви звертаєтеся в прокатну контору десятий або двадцятий раз, не полінуйтеся знову перечитати договір і поцікавитися умовами користування машиною. Адже автомобіль і сам по собі дорогий, і здатний заподіяти неприємності оточуючим на значні суми в євро.

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