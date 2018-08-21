Правила дорожнього руху в Європі дуже схожі на наші, але важливих відмінностей чимало. Якщо бути акуратним, серйозної небезпеки їх незнання не несе, але штраф заробити можна. Що робити, щоб такого не сталося?

Щоб не було великої плутанини, автомобільна Європа кілька разів збиралася на конференції і підписувала договори про стандартизацію ПДР. Сьогодні більшість країн живе за Віденською Конвенцією про дорожній рух від 1968 року, але це не заважає існуванню майже в кожній країні деяких законодавчих нюансів. Про них і поговоримо.

Але перш попередимо, що головна відмінність від нинішньої дорожньої української реальності в тому, що поліція в Європі суворо стежить за дотриманням ПДР і покарання майже неминуче.

Читайте також: Дорожні знаки Європи: відмінності і сюрпризи

Швидкість

Обмеження швидкості в Європі найчастіше таке: міський ліміт – 50 км/год, заміський – 80 км/год, рідше – 90 км/год. На багатосмугових заміських автотрасах швидкість для легкових автомобілів обмежена 100 – 130 км/год. Всі знають, що в Німеччині швидкісні автобани нібито безлімітні, і формально це так. Але насправді на багатьох діляках встановлені знаки, що обмежують допустиму швидкість. Майте на увазі, що на автомагістралях зазвичай встановлено і нижній поріг швидкості – в різних країнах це 40 – 80 км/год, тобто повільніше цього значення теж їхати не можна.

У містах Європи і за містом швидкість як правило однакова – 50 км/год і 80 км/год відповідно, але на швидкісних магістралях ліміти в різних країнах відрізняються

У деяких країнах (наприклад, Британія, Франція) допустима швидкість на автомагістралі знижується при поганих погодних умовах або з настанням зими (Естонія). У Польщі швидкість за містом залежить від кількості смуг на дорозі, а допустима швидкість у місті в нічний час вище (60 км/год), ніж вдень (50 км/год). Крім того, в європейських містах часто зустрічаються житлові зони з обмеженням швидкості до 30 км/год, а то і 20 км/год, причому безпосередньо ліміт швидкості на таких знаках може не вказуватися.

Швидкість руху в житлових та інших особливих зонах визначена місцевими ПДР, і цю цифру потрібно з'ясувати заздалегідь

Ненаказове перевищення швидкості (наші так звані +20 км/год) в європейських країнах або відсутне, або складає не більше 3 – 10 км/год. Тому так важливо предметно вивчити ПДР саме тих країн, якими ви збираєтеся подорожувати.

Ліміти швидкості можуть залежати від погоди та ситуації. Нові дані подаються на електронних табло – тимчасових (як на фото) або постійних

На деяких дорогах, навіть другорядних, можуть бути встановлені автоматичні радари, які не передають дані поліції, а відображають вашу швидкість на великому табло для самоконтролю так би мовити. Зате радар-детектори в автомобілях в Європі часто заборонені, навіть за наявність такого приладу в бардачку автомобіля можуть оштрафувати на значну суму – до 1500 – 2800 євро.

Читайте також: Що взяти в далеку дорогу: 10 важливих предметів

Штрафи за порушення швидкісного режиму – одні з найвищих, а через значне перевищення просто забирають права: наприклад, в Бельгії для цього достатньо перевищити швидкість на 20 км/год, у Франції – на 40 км/год, в Голландії – на 50 км/год, в Італії – на 60 км/ч. Обмеження швидкості в Німеччині найлояльніше, і штрафи «за швидкість» тут найнижчі.

Текстові написи в Європі часто доповнюють стандартні дорожні знаки. Але як правило, все можна зрозуміти, "включивши логіку"

Пріоритет при роз'їзді

В Європі порядком роз'їзду на перехресті можуть керувати не тільки знаки, але і виключно розмітка – наприклад, напису Stop і ліній на асфальті буде достатньо, щоб змусити вас пропустити транспорт, який рухається по перехрещуваній дорозі. У Франції, щоб позначити різницю між перехрещуваною дорогою і виїздом з двору або парковки, у другому випадку в асфальт вбудовують тонкий бордюр.

Круговий рух – улюблена схема розв'язок в європейській глибинці, до нюансів "кіл" у кожній країні потрібно звикнути

При круговому русі (який дуже люблять у Європі) зазвичай «головна дорога» у тих, хто їде по кільцю, хоча дорожні знаки можуть наказувати і інший алгоритм роз'їзду. У деяких країнах (наприклад, у Франції), є поняття «уразливий учасник руху». Це велосипедисти і мотоциклісти, яких рекомендується пропускати навіть якщо за іншими ознаками вони не мають пріоритету.

Читайте також: Дорожні знаки для дітей: як привчити змалечку

Майже у всій Європі можна здійснювати поворот праворуч при червоному сигналі світлофора – звичайно, якщо ви не заважаєте іншим учасникам руху.

Парковка

Обмеження швидкості в Європі – це ще не найбільша проблема для автомандрівника. Парковка – ось справжній головний біль для тих, хто вирішив «своїм ходом» побувати в старих містах Європи. Тема ця настільки велика, що гідна окремої статті. Коротко скажемо, що стоянка машини в центрі європейських міст завжди буде платною.

Щоб паркуватися без напруги, потрібно заздалегідь розібратися зі схемою оплати і обзавестися диском-годинником

Вам знадобиться заздалегідь вивчити спосіб оплати, запастися диском-годинником і схемою парковок у місті, яке вас цікавить. Поцікавтеся також, чи не обмежений у цьому місті час стоянки автомобіля з працюючим двигуном. Наприклад, в Данії та Фінляндії це всього 2 – 3 хвилини, так що погрітися в салоні або охолодитися салонним кондиціонером вдасться не завжди.

Майте на увазі, що стоянки в Європі бувають декількох типів (платні, безоплатні, пільгові, денні, недільні тощо), і правильне володіння інформацією про них допоможе заощадити чималу суму.

Комплектація автомобіля

Горезвісні аптечки і вогнегасники, через відсутність яких можна штрафувати водія, винайшли зовсім не радянські «даішники». Практично у всіх країнах Європи є перелік аксесуарів, які повинні бути в автомобілі.

Знак аварійної зупинки і світловідбиваючий жилет обов'язкові в автомобілі по всій Європі, але часто є й інші вимоги

Найчастіше це яскраві світловідбиваючі жилети (кількість варіюється), запасні лампочки, трикутний знак аварійної зупинки і аптечка. Іноді (наприклад, в Іспанії) особливо оговорюється наявність запасного колеса та інструменту для його заміни, а також вогнегасника.

Рекомендація Авто24

Читайте ПДР – при поїздці за кордон ця фраза, що набила оскому, розквітає новими барвами. Потрапити на штраф в євро – це вже неприємно, ну а потрапити в ДТП на чужині – для багатьох з нас це здаватиметься справжньою катастрофою. І, до речі сказати, не даремно. Так що до закордонної подорожі потрібно готуватися.

Читайте також: Дорожні знаки України: пригадуємо найголовніше