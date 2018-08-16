На перший погляд, дещо несподівана іграшка: дорожні знаки в картинках та в іншому вигляді. А чому б ні? Адже дітям для розвитку корисно зіставляти певні зображення та пов’язані з ними образи і тексти. Тож виходить, дорожні знаки – добра гімнастика для інтелекту. Не говорячи вже про вивчення ПДР.

Завдяки розмаїттю форм та яскравому оформленню дорожні знаки являють собою привабливі об’єкти для малечі різного віку і статі – навіть для наймолодших. А тим, хто трохи старші, знаки будуть цікаві не тільки як малюнки – фізичні об’єкти, а й як така собі головоломка: що означає кожна з піктограм?

При правильному підході вихователя діти полюбляють відгадувати подібні нескладні ребуси і назавжди запам`ятовують значення всіх малюнків. Підтвердження здобутої інформації на вулиці під час прогулянок ще більше підсилює мотивованість таких занять.

Отже, ми відібрали декілька найбільш цікавих варіантів дорожніх знаків для дітей.

Читайте також: Фото- відеофіксація порушень ПДР запрацює у серпні

Іграшки. Яскраві і нетравматичні завдяки правильно розрахованим формам, такі іграшки сподобаються певно і немовляті віком до року. Проте, краще купувати такі забавки «на вирост» і до того ж у комплекті з якимось транспортним засобом – для повноти картини так би мовити. (ціна від 150 грн)

Картки (лото) Намальовані на картонних картках знаки містять певний навчальний елемент, і з одного боку це не буде зайвим: нехай дитина звикатиме до сприйняття систематизованого матеріалу. Спочатку необов`язково навіть розтлумачувати малюкові сенс кожної картинки, йому достатньо буде її яскравого привабливого вигляду.

Читайте також: Дорожні знаки України: пригадуємо найголовніше

А розпочинати гру «що це значить» можна буде пізніше. Ще один плюс таких знаків на картках у тому, що на відміну від об`ємних пластикових виробів вони не можуть завдати дитині шкоди, тож не обов`язковий постійний нагляд дорослого за процесом гри. (ціна від 60 грн)

Килимок. Намальовані на м`якому покритті вулиці можна доповнити об`ємними дорожніми знаками. Поряд з реалістичністю гри дитина отримує поняття про дорожні ситуації і про призначення засобів регулювання руху. Звичайно, для цього потрібна бодай короткочасна участь батька або когось з водіїв. (ціна от 120 грн)



Пазли. Шановані дітлахами усіх країн і континентів, пазли – картини, що треба скласти з подібних один до одного картонних фрагментів – легко перетворити на навчальні посібники. Головне при покупці обрати такий комплект, щоб при вдалому складанні картинки дитина могла прочитати назву і бодай коротку «розшифровку» дорожнього знаку. (ціна від 70 грн)

Натурні знаки Це вже майже по-дорослому. Знаки заввишки 70 см можна використовувати для «регулювання руху» маленьких велосипедистів, «самокатників», педальних або електричних дитячих автомобілів. Звісно, для цього потрібен власний двір, закритий для руху сторонніх «дорослих» машин (ціна комплекту від 700 грн)



Поради від Авто24

Якщо вам не байдуже майбутнє вашої дитини, використайте її «ніжний вік» та якусь з іграшок у вигляді дорожніх знаків для прищепленні поваги до Закону. Правила дорожнього руху – найпростіший, найбільш життєвий зразок для цього, і при тому на прикладі будь-якої ДТП вам буде легко показати дитині, до яких трагічних наслідків призводить порушення Закону.

Читайте також: Індивідуальні номерні знаки: як замовити і де купити