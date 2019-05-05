Правила дорожного движения в Европе очень похожи на наши, но важных отличий немало. Если быть аккуратным, серьезной опасности их незнание не несет, но штраф заработать можно. Что делать, дабы такого не случилось?

Чтобы не было большой путаницы, автомобильная Европа несколько раз собиралась на конференции и подписывала договора о стандартизации ПДД. Сегодня большинство стран живет по Венской Конвенции о дорожном движении от 1968 года, но это не мешает существованию почти в каждой стране некоторых законодательных нюансов. О них и поговорим.

Но прежде предупредим, что главное отличие от нынешней дорожной украинской реальности в том, что полиция в Европе строго следит за соблюдением ПДД и наказание почти неизбежно.

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Скорость

Ограничение скорости в Европе чаще всего таково: городской лимит – 50 км/ч, загородный – 80 км/ч, реже – 90 км/ч. На многополосных загородных автотрассах скорость для легковых автомобилей ограничена 100 – 130 км/ч. Все знают, что в Германии скоростные автобаны якобы безлимитные, и формально это так. Но на самом деле на многих участках установлены знаки, ограничивающие допустимую скорость. Имейте в виду, что на автомагистралях во многих странах установлен и нижний порог скорости – в разных странах это 40 – 80 км/ч, то есть медленнее этого значения тоже ехать нельзя.

В городах Европы и за городом скорость как правило одинакова – 50 км/ч и 80 км/ч соответственно, но на скоростных магистралях лимиты в разных странах отличаются

В некоторых странах (например, Британия, Франция) допустимая скорость на автомагистрали снижается при плохих погодных условиях или с наступлением зимы (Эстония). В Польше скорость за городом зависит от количества полос на дороге, а допустимая скорость в городе в ночное время выше (60 км/ч), чем днем (50 км/ч). Кроме того, в европейских городах часто встречаются жилые зоны с ограничением скорости до 30 км/ч, а то и 20 км/ч, причем напрямую лимит скорости на таких знаках может не указываться.

Скорость движения в жилых и прочих особых зонах определена местными ПДД, и эту цифру нужно выяснить заранее

Ненаказуемое превышение скорости (наши так называемые +20 км/ч) в европейских странах или отсутствует, или не превышает 3 – 10 км/ч. Поэтому так важно предметно изучить ПДД именно тех стран, по которым вы собираетесь путешествовать.

Лимиты скорости могут зависеть от погоды и текущей ситуации. Новые данные подаются на электронных табло – временных (как на фото) или постоянных

На некоторых дорогах, даже второстепенных, могут быть установлены автоматические радары, которые не передают данные полиции, а отображают вашу скорость на большом табло – для самоконтроля так сказать. Зато радар-детекторы в автомобилях в Европе часто запрещены, даже за наличие такого прибора в бардачке автомобиля могут оштрафовать на заметную сумму – до 1500 – 2800 евро.

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Штрафы за нарушение скоростного режима – одни из самых высоких, а за значительное превышение просто забирают права: например, в Бельгии для этого достаточно превысить скорость на 20 км/ч, во Франции – на 40 км/ч, в Голландии – на 50 км/ч, в Италии – на 60 км/ч. Ограничение скорости в Германии самое лояльное, и штрафы «за скорость» тут самые низкие.

Текстовые надписи в Европе часто дополняют стандартные дорожные знаки. Но как правило, все можно понять, “включив логику”

Приоритет при разъезде

В Европе порядком разъезда на перекрестке могут руководить не только знаки, но и исключительно разметка – например, надписи Stop и линии на асфальте будет достаточно, чтобы заставить вас пропустить движущийся по пересекаемой дороге транспорт. Во Франции, чтобы обозначить различие между пересекаемой дорогой и выездом со двора или парковки, во втором случае в асфальт встраивают тонкий бордюр.

Круговое движение – излюбленная схема развязок в европейской глубинке, к нюансам “кругов” в каждой стране нужно привыкнуть

При круговом движении (которое очень любят в Европе) обычно «главная дорога» у тех, кто едет по кольцу, хотя дорожные знаки могут предписывать и иной алгоритм разъезда. В некоторых странах (например, во Франции), есть понятие «уязвимый участник движения». Это велосипедисты и мотоциклисты, которых рекомендуется пропускать даже если по другим признакам они не имеют приоритета.

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Почти во всей Европе можно совершать поворот направо при красном горящем сигнале светофора – естественно, если вы не мешаете другим участникам движения.

Парковка

Ограничение скорости в Европе – это еще не самая большая проблема для автопутешественника. Парковка – вот настоящая головная боль для тех, кто решил «своим ходом» побывать в старых городах Европы. Тема это настолько емкая, что достойна отдельной статьи. Коротко скажем, что стоянка машины в центре европейских городов всегда будет платной.

Чтобы парковаться без напряжения, нужно заранее разобраться со схемой оплаты и зачастую обзавестись диском-часами

Вам понадобится заранее изучить способ оплаты, запастись диском-часами и схемой парковок в интересующем вас городе. Поинтересуйтесь также, не ограничено ли в данном городе время стоянки автомобиля с работающим двигателем. Например, в Дании и Финляндии это всего 2 – 3 минуты, так что погреться в салоне или охладиться салонным кондиционером удастся не всегда.

Имейте в виду, что стоянки в Европе бывают нескольких типов (платные, безплатные, льготные, дневные и т.п.), и правильное владение информацией о них поможет сэкономить немалую сумму.



Комплектация автомобиля

Пресловутые аптечки и огнетушители, за отсутствие которых можно штрафовать водителя, изобрели отнюдь не советские «гаишники». Практически во всех странах Европы имеется перечень аксессуаров, которые должны быть в автомобиле.

Знак аварийной остановки и светоотражающий жилет обязательны в автомобиле по всей Европе, но часто есть и другие требования

Чаще всего это яркие светоотражающие жилетки (количество варьируется), запасные лампочки, треугольный знак аварийной остановки и аптечка. Иногда (например, в Испании) особо оговаривается наличие запасного колеса и инструмента для его замены, а также – огнетушителя.

Рекомендация Авто24

Читайте ПДД – при поездке за границу эта набившая оскомину фраза расцветает новыми красками. Попасть на штраф в евро – это уже неприятно, ну а попасть в ДТП на чужбине – для многих из нас это сродни катастрофе. И, к слову сказать, не зря. Так что к заграничной поездке нужно готовиться.

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