Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія.
Термін дії міжнародного посвідчення водія - 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.
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Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
• оригінал посвідчення водія та його копія;
• паспорт громадянина України;
• паспорт для виїзду за кордон;
• фотокартка 3,5х4,5 см на матовому папері;
• квитанція про оплату послуги по отриманню міжнародного посвідчення.
Видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.
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