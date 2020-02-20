Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія.

Термін дії міжнародного посвідчення водія - 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

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Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до територіального сервісного центру МВС з наступними документами:

• оригінал посвідчення водія та його копія;

• паспорт громадянина України;

• паспорт для виїзду за кордон;

• фотокартка 3,5х4,5 см на матовому папері;

• квитанція про оплату послуги по отриманню міжнародного посвідчення.

Видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.

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