В нас є три роки, аби її вивчити: електричний позашляховик зветься ID Ruggdzz.

Виданню Аutocar вдалось довідатись, що Volkswagen працює над “старшим братом” електричного кросовера ID 4. Стверджується, що він буде справжнім позашляховиком і матиме непросту для вимови назву.

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Британці стверджують, що у 2023 році компанія Volkswagen виведе на ринок серійний електричний позашляховик з кубічним дизайном, котрий стане піонером лінійки Icon. Робота над автомобілем активно ведеться вже зараз – позашляховик був помічений на тестах у щільному камуфляжі. Дизайнери Autocar навіть спробували візуалізувати майбутню новинку. Назва Ruggdzz (“Раггдз”) – умовна і може бути змінена, а походить від англійського rugged – “міцний”, “грубий”, “суворий”.



Фото: шпигунський знімок електричного кросовера Volkswagen, замаскованого під Opel / Autocar

Суть проекту Icon полягає у створенні кількох дуже нетипових моделей Volkswagen, котрі з часом можуть стати “іконами”, подібно до першого Beetle чи мінівена T1. В лінійку Icon вже зараховані електричний мінівен ID Buzz, який з’явиться на ринку в 2021-2022 роках, а також пляжний баггі ID Buggy.



Фото: Volkswagen ID Buggy / Volkswagen

В той же час, до списку обраних не потрапив перший електричний кросовер марки – ID 4, котрий в серійному виконанні дебютує вже у червні цього року.



Фото: Volkswagen ID Buzz та його пращур / Volkswagen

Передбачається, що Ruggdzz буде близьким за габаритами до ID 4, однак позиціонуватиметься, як старша модель і матиме певні переваги на бездоріжжі – повний привід вже у базовій версії, високий кліренс та короткі звіси. Схожими мають бути і силові установки ID 4 та Ruggdzz. Це означає, що останній матиме в запасі близько 400 кілометрів запасу ходу на одному заряді та потужність у 300-350 ккінських сил.

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