У нас есть три года, чтобы его изучить: электрический внедорожник называется ID Ruggdzz.

Изданию Аutocar удалось узнать, что Volkswagen работает над “старшим братом” электрического кроссовера ID 4. Утверждается, что он будет настоящим внедорожником и будет иметь трудное для произношения название.

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Британцы утверждают, что в 2023 году компания Volkswagen выведет на рынок серийный электрический внедорожник с кубическим дизайном, который станет пионером линейки Icon. Работа над автомобилем активно ведется уже сейчас – внедорожник был замечен на тестах в плотном камуфляже. Дизайнеры Autocar даже попытались визуализировать будущую новинку. Название Ruggdzz (”Раггдз“) – условное и может быть изменено, а происходит от английского rugged – "крепкий" , "грубый" , "строгий".



Фото: шпионский снимок электрического кроссовера Volkswagen, замаскированного под Opel / Autocar

Суть проекта Icon заключается в создании нескольких очень нетипичных моделей Volkswagen, которые со временем могут стать “иконами”, подобно первому Beetle или минивэна T1. В линейку Icon уже зачислены электрический минивэн ID Buzz, который появится на рынке в 2021-2022 годах, а также пляжный багги ID Buggy.



Что же касается Фольксвагена ID-багги / Volkswagen

В то же время, в список избранных не попал первый электрический кроссовер марки – ID 4, который в серийном исполнении выйдет уже в июне этого года.



Фото: Volkswagen ID Buzz и его предок / Volkswagen

Предполагается, что Ruggdzz будет близок по габаритам к ID 4, однако будет позиционироваться, как старшая модель и будет иметь определенные преимущества на бездорожье – полный привод уже в базовой версии, высокий клиренс и короткие свесы. Похожими должны быть и силовые установки ID 4 и Ruggdzz. Это означает, что последний будет иметь в запасе около 400 километров запаса хода на одном заряде и мощность в 300-350 лошадиных сил.

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