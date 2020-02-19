Это катание обойдется им очень дорого.

Эта история случилась близ Бостона в США. Местная полиция сообщает о трех несовершеннолетних, которые устроили противоправное катание на машинах, двое из них были задержаны.

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Перед рассветом, около 3 часов утра, полиция получила вызов на срабатывание сигнализации в шоуруме Lamborghini. По дороге к месту происшествия один из полицейских заметил на перекрестке два Lamborghini Urus и Chevrolet Cruze, готовы стартовать наперегонки. Офицер включил сирену и попытался остановить транспортные средства, однако обоим спортивным кроссоверам удалось бежать, а Cruze был задержан. Выяснилось, что за рулем находился ранее судимый несовершеннолетний, который не имел водительского удостоверения и документов на машину.

One of the crashed Lamborghinis has a Herb Chambers placeholder plate, the other a regular Massachusetts plate. @boston25 pic.twitter.com/wP7T5yX1cM — Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020

Тем временем другой офицер полиции добрался до автосалона и обнаружил, что стеклянная панорамная витрина была разбита. Примерно через 5 часов после первого сигнала тревоги, правоохранители получили сообщение от коллег по управлению соседнего города Мальден о том, что они задержали водителя одного из угнанных Urus, а другому удалось скрыться. Оба роскошных автомобиля были разбиты, причем они столкнулись друг с другом.

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