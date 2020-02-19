Це катання обійдеться їм дуже дорого.

Ця історія трапилась поблизу Бостона у США. Місцева поліція повідомляє про трьох неповнолітніх, що влаштували протиправне катання на машинах, двоє з них були затримані.

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Перед світанком, близько 3 години ранку, поліція отримала виклик на спрацювання сигналізації в шоурумі Lamborghini. Дорогою до місця події один з поліцейських помітив на перехресті два Lamborghini Urus та Chevrolet Cruze, готові стартувати наввипередки. Офіцер увімкнув сирену та спробував зупинити транспортні засоби, однак обом спортивним кросоверам вдалось втікти, а Cruze було затримано. З’ясувалось, що за кермом знаходився раніше засуджений неповнолітній, котрий не мав водійського посвідчення і документів на машину.

One of the crashed Lamborghinis has a Herb Chambers placeholder plate, the other a regular Massachusetts plate. @boston25 pic.twitter.com/wP7T5yX1cM — Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020



Тим часом інший офіцер поліції дістався автосалону і виявив, що скляна панорамна вітрина була розбита. Приблизно через п’ять годин, після першого сигналу тривоги, правоохоронці отримали повідомлення від колег із управління сусіднього міста Мальден про те, що вони затримали водія одного з викрадених Urus, а іншому вдалось втекти. Обидва розкішні автомобілі були розбиті, причому вони зіткнулись один з одним.

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