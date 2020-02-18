Трикутні траки не вмістились в колісні арки седана, тож виглядає електрокар не надто естетично, але свою справу гусениці роблять добре.

Зима добігає кінця, залишилось менше двох тижнів, а зимові шини українським автомобілістам так і не згодились. Особливо шкода тих, кому доводиться їздити під акомпанемент клацання шипів по асфальту. Тим часом, в Канаді нестачі снігу не відчувається і особливо радіє з цього приводу власник одного електрокара.

Канадієць Майкл з каналу lowlifeduramax тішить своїх нечислених підписчиків відео про власні автомобілі. Одна з машин в його гаражі – Tesla Model 3 SR+ і цей ролик присвячений саме їй.



“Я поставив снігові траки на свій задньопривідний Tesla моделі 3 SR+ і випробував його в ділі. Не можу дочекатись, аби протестувати гусениці ще й у багнюці!”, – коментує своє відео автор.

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