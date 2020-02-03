Фактично, це буде перший електричний Jeep в довгій і славній історії марки.

Марка Jeep – єдиний справді американський автомобільний бренд в Україні, хоча справи в нього йдуть не те, щоб дуже добре. На відміну від глобалізованих Ford та Chevrolet. В останніх електрифікація вже йде повним ходом, тоді як Jeep тільки робить перші кроки в цьому напрямку.

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Розпочати еру електричної мобільності марки повинен велосипед Jeep E-Bike. Новинку “засвітили” в рекламному ролику позашляховика Jeep Gladiator, з Білом Мюрреєм у головній ролі (алюзія на фільм “День бабака”).



На офіційному сайті Jeep вже з’явився новий розділ, присвячений електричному велосипеду, там можна знайти і характеристики E-Bike.

Двоколісник використовує потужну силову установку та компоненти від фірми QuietKat. Електромотор має віддачу у 750 Вт, а акумулятор забезпечує автономний запас ходу аж в 65 кілометрів. Велосипед оснащений подвійною підвіскою QuietKat Fire-Link, шинами з шириною протектора 12 сантиметрів та чотирипоршневими гідравлічними гальмами. Портал Electrec відмічає, що компоненти силової установки мають китайське походження від фірми Bafang, в котрої є велосипед Ultra з дуже подібними агрегатами.

Детальні характеристики Jeep E-Bike будуть розкриті весною, а до початку літа електробайк вже має надійти у продаж. Можливо, перший електричний Jeep продаватимуть і українські дилери.

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