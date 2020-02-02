Ним став велосипед за 25 доларів США.

Американський страховий аукціон IAAI – один з тих, на якому україці купують биті автомобілі зі США. На ньому продають різні транспортні засоби – трактори, мотоцикли, яхти, причепи.

Один з таких лотів був проданий 30 січня. Це велосипед GMC 700C DENALI, який був випущений в 2010 році. Чому він потрапив на страховйи аукціон, невідомо, адже зазвичай тут продаються пошкоджені транспортні засоби, а на велосипеді слідів ДТП не видно. Також невідомий пробіг цього транспорту, про що інформує відповідна об’ява. Між тим, велик виставили за 25 доларів в категорії “придбати зараз” і покупець не забарився.

Аукціон проходив в Сіетлі, тож везти його в Україну було в тисячу раз дорожче його вартості.

Нагадаємо, що як працює найбільший в світі автомобільний аукціон.