Им стал велосипед за 25 долларов США.

Американский Страховой аукцион IAAI-один из тех, на котором украинцы покупают битые автомобили из США. На нем продают различные транспортные средства – тракторы, мотоциклы, яхты, прицепы.

Один из таких лотов был продан 30 января. Это велосипед GMC 700C DENALI, который был выпущен в 2010 году. Почему он попал на страховйи аукцион, неизвестно, ведь обычно здесь продаются повреждены транспортные средства, а на велосипеде следов ДТП не видно. Также неизвестен пробег этого транспорта, о чем информирует соответствующее объявление. Между тем, велик выставили за 25 долларов в категории "приобрести сейчас" и покупатель не замедлил.

Аукцион проходил в Сиэтле, поэтому везти его в Украину было в тысячу раз дороже его стоимости.

Напомним, что как работает крупнейший в мире автомобильный аукцион.