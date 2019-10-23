В крупнейшем в мире автомобильном аукционе Manheim рассказывают, что удвоили свои операции благодаря запуску интернет-площадки.

Покупатели охотно делают ставки и покупки в интернете, зная, что они защищены, пишет WardsAuto со ссылкой на представителей Manheim.

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Издание сообщает, что покупатели спокойно делают ставки в Интернете, потому что в описании указаны все детали о выставленном авто. В то же время, если окажется, что в автомобиле не работает двигатель, то плательщик может требовать компенсации за ремонт или вернуть машину.

При этом открытый аукцион в каком-нибудь городе проводится куда более интересно. Участники торгов могут делать ставки не поднимая рук, как это принято, а просто взглянув на аукциониста. Дело в том, что некоторые покупатели просто не хотят, чтобы другие знали об их покупке или выигрыше.

Судя по сообщению, аукционы могут даже напоминать игры в покер с высокими ставками. Некоторые участники, которые понимают, что их оппонент хочет любой ценой приобрести определенный автомобиль, намеренно завышают ставки, чтобы заставить его заплатить больше.

Один из дилеров даже рассказывает, что купил на аукционе BMW просто потому, что не хотел, чтобы она досталась его конкуренту. "Я не хотел эту BMW. Я просто хотел, чтобы он ее не получил", - рассказал он аукционисту.

Вместе с тем аукцион проводится по простой процедуре. Единственное отличие после присоединения интернет-площадки заключается в том, что брокер должен контролировать не только голосование в зале, но и ставки в сети.

Вместе с тем цифровые продукты Manheim 2018 года сделали 2 миллиона покупок, а это 47% от всех продаж аукциона.

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