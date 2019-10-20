14:55, 20 октября

Чтобы там не говорили производители о тестовых полигонах, гоночных трассах или специально подготовленных внедорожных участках, но украинские дороги можно считать одним из самых тяжелых испытаний для любого авто.

Мы уже тестировали новенький BMW X5 в США и в австрийских Альпах. В тех тестах были почти идеальные дороги и специально подготовленные участки бездорожья, но сюрпризов, которыми "радуют" украинские дороги, не было и близко. Поэтому, чтобы раскрыть все возможности BMW X5, мы отправились на нем по маршруту Киев-Запорожье-Киев. А целью нашей поездки, помимо испытания авто, была церемония открытия нового дилерского центра BMW – "АФЦ Бавария" в Запорожье.

Универсальный подход

BMW X5 – автомобиль универсальный. Он позволяет с комфортом двигаться на высоких скоростях, легко справляется с умеренным бездорожьем и выглядит при этом очень солидно, благодаря чему может выполнять и представительские функции. На дороге такой автомобиль уважают и даже немного побаиваются, особенно если цвет авто – черный.

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Новый фирменный стиль с огромными "ноздрям" хоть и вызывает много разговоров, однако никого не оставляет равнодушным. Сторонников такого дизайна достаточно много – он дает возможность выделиться из потока и подчеркнуть высокий статус авто и его владельца.

Что же касается дизайна интерьера, то здесь чувствуется перекос в сторону практичности, порой даже в противовес традициям марки BMW. Яркий пример – панель приборов. Для того, чтобы поместить в ней карту навигации, дизайнеры отказались от двух классических кругов спидометра и тахометра, заменив их "подковами". Причем тахометр, разместившийся в правой части, движется в противоположную сторону – против часовой стрелки. Несколько необычно.

Жизненное пространство

Что же касается эргономики водительского места – здесь BMW не разочаровал. Все очень удобно и комфортно. Причем чувствуется, что основной упор был сделан именно на комфорте.

Сзади тоже полный порядок – пространства для пассажиров много, сиденья очень удобные. Удивляет только совсем невысокий центральный тоннель, но это скорее зацепка, поскольку пассажирам он совсем не мешает.

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Поражают размеры багажника и его продуманность. Даже шторка, которая его закрывает, при сложенных сиденьях прячется в пол с помощью электропривода.

Украинская реальность



На дороге BMW Х5 с трехлитровым дизелем под капотом ведет себя очень динамично. Крутящий момент в 620 Нм при мощности 265 л.с наделяют весьма очень приличной динамикой – разгон до первой сотни занимает 6,5 секунды. И здесь действительно упоминается фирменный слоган BMW – за рулем этого авто действительно получаешь удовольствие.

Однако в нашем случае удовольствие в чистом виде длилось лишь несколько часов, а именно на пути от Киева до Полтавы. На хорошей дороге с разметкой BMW Х5, при использовании активного круиз контроля, почти не требует вмешательства водителя – Х5 самостоятельно подруливает, тормозит и разгоняется.

Настоящие испытания ждали нас на отрезке трассы М18, соединяющей Полтаву и Запорожье. Здесь электронные помощники приходилось насильно отключать, потому что система, которая держит авто в своей полосе, мешала объехать ямы, колдобины и наплывы асфальта.

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Пригодился и спортивный режим. Если на хорошей дороге режим "комфорт" был актуальным, то на разбитой вдрызг трассе он вызвал ощутимое раскачивание кормы, а при несвоевременном реагировании на ямы и на приливы асфальта даже допускал пробое подвески.

Спортивный режим, в котором подвеска становится значительно жестче, руль острее, а коробка передач поддерживает двигатель в режиме максимальной отдачи, значительно легче реагирует на горбковость асфальта, ямы, колейность, и другие особенности трассы М18.

Возможность выбора

В целом технологичность, мощность и управляемость BMW Х5 впечатляет и оставляет очень приятное впечатление. Однако осознание того, что некоторые из систем активной безопасности просто бессильны на наших разбитых вдрызг дорогах заставляет задуматься, а стоит ли за них платить. Именно здесь пригодится традиционный для BMW подход, когда покупатель может самостоятельно конфигурировать набор опций, а не платить за уже выбранные кем-то комплектации.

Благодаря такому подходу стартовая цена BMW Х5 с трехлитровім дизелем на 265 л.с. относительно гуманная – от 1 631 703 грн. Престиж, впечатляющая динамика, эталонная для таких габаритов и массы управляемость – все это есть уже в базовой версии. А подбор необходимых опций – это дело личных потребностей и предпочтений.

Автор: Евгений Гудущан

Фото: Евгений Гудущан