Представлено видео, где новая BMW 2 Series ездит по киевским улицам и мостам.

BMW 2 Series Gran Coupé будет представлена на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Однако недавно она обнародовала фото, а теперь – видео новинки. Видеоролик был снят в Киеве. В ролике можно увидеть киевские мосты (в том числе недостроенный Подольско-Воскресенский), тоннель под Почтовой площадью, набережную, а также виды Подола.

Смотрите видео BMW 2 Series Gran Coupé, снятое в Киеве:

Напомним, что британская певица в Киеве уничтожила несколько автомобилей.