Представлено відео, де нова BMW 2 Series їздить київськими вулицями та мостами.

BMW 2 Series Gran Coupé буде представлена на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року. Однак нещодавно вона оприлюднила фото, а тепер – віедо новинки. Відеоролик був знятий в Києві. У ролику можна побачити київські мости (у тому числі недобудований Подільсько-Воскресенський), тунель під Поштовою площею, набережну, а також види Подолу.

Дивіться відео BMW 2 Series Gran Coupé, зняте у Києві:

Нагадаємо, що британська співачка в Києві знищила кілька автомобілів.