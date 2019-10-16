Місцем зйомок її кліпу став столичний житловий масив Троєщина.

Київська Троєщина стала місцем зйомок музичного відео британської поп-зірки Charli XCX. У короткому відео знищили відразу кілька автівок.

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Кліп був знятий на композицію White Mercedes. Примітно, що саме білого “Мерседеса” у ролику немає, натомість є білосніжні Dodge Ram, Mitsubishi Galant і пара старих Opel. Зйомки кліпу пережив лише американський пікап – решту машин перетворили на металобрухт за сценарієм.



Не так давно у Києві свої музичні відео знімали інші західні виконавці – у кліпі Майлі Сайрус на Південному мосту навіть був Mercedes. Які ще кліпи знімались у Києві, можна дізнатись тут.

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