Местом съемок новоо клипа стал столичный жилой массив Троещина.

Киевская Троещина стала местом съемок музыкального видео британской поп-звезды Charli XCX. В коротком видео уничтожили сразу несколько автомобилей.

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Клип был снят на композицию White Mercedes. Примечательно, что именно белого "Мерседеса" в ролике нет, зато есть белые Dodge Ram, Mitsubishi Galant и пара старых Opel. Съемки клипа пережил только американский пикап – остальные машины превратили в металлолом по сценарию.

Не так давно в Киеве свои музыкальные видео снимали другие западные исполнители – в клипе Майли Сайрус на Южном мосту даже был Mercedes. Какие еще клипы снимались в Киеве, можно узнать здесь.

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