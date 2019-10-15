Пташки принесли известие, что в пустыне на Востоке уже пятый год тайно ведется работа над чем-то мощным и необычайным. И скоро это можно будет увидеть.

Никому не известная фирма из горячих песков ОАЭ вышла из режима инкогнито, объявив о своих правах на трон дебюте гиперкара под названием Dragon.

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Не исключено, что именно эпопея Джорджа Мартина вдохновила Башара Ажлани на создание подобного бренда. Логотип новой автомобильной марки из Арабских Эмиратов представляет собой яйцо, похожее на ювелирный шедевр Фаберже, которое держит золотой дракон. Продолжая параллели с “Игрой престолов”, стоит отметить, что сейчас трон Ближнего Востока занимает аравийская фирма W Motors, известная своими гиперкарами Lykan HyperSport, Fenyr SuperSport, а также полицейским ультраджипом Giath. Претензии на корону также есть у местной фирмы Devel Motors, которая создает 5000-сильный гиперкар Sixteen и гипер-джип.

Фото: эмблема и тизеры концепта Ajlani Dragon / Carscoops

Что касается дебюта Ajlani Dragon, то он состоится на автосалоне в Дубае, который будет проходить с 12 по 16 ноября. Работа над автомобилем велась в течение последних пяти лет “в режиме строжайшей секретности”. О фирме, как и самом автомобиле, сейчас известно крайне мало.

Ajlani Motors зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах, учредителем является Башар Ажлани, который несколько месяцев работал в W Motors, а сейчас занимает должность арт-директора в маркетинговом агентстве J. Walter Thompson MEA. Концепция Dragon предусматривает верховенство дизайна над техникой, но какой двигатель станет сердцем “Дракона” – не сообщается.

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