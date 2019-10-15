Пташки принесли звістку, що в пустелі на Сході вже п'ятий рік таємно ведеться робота над чимось потужним і надзвичайним. І скоро це можна буде побачити.

Нікому невідома фірма з гарячих пісків ОАЕ вийшла з режиму інкогніто, оголосивши про свої права на трон дебют гіперкара під назвою Dragon.

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Не виключено, що саме епопея Джорджа Мартіна надихнула Башара Ажлані на створення подібного бренду. Логотип нової автомобільної марки з Арабських Еміратів являє собою яйце, схоже на ювелірний шедевр Фаберже, яке тримає золотий дракон. Продовжуючи паралелі з “Грою престолів”, варто зазначити, що зараз трон Близького Сходу посідає аравійська фірма W Motors, відома своїми гіперкарами Lykan HyperSport, Fenyr SuperSport, а також поліцейським ультраджипом Giath. Претензії на корону також має місцева фірма Devel Motors, яка будує 5000-сильний гіперкар Sixteen та гіпер-джип.

Фото: емблема та тізери концепта Ajlani Dragon / Carscoops

Що до дебюту Ajlani Dragon, то він відбудеться на автосалоні в Дубаї, який проходитиме з 12 по 16 листопада. Робота над автомобілем велась протягом останніх п'яти років “в режимі найсуворішої секретності”. Про фірму, як і про сам автомобіль зараз відомо вкрай мало.



Ajlani Motors зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, засновником є ​​Башар Ажлані, який кілька місяців працював у W Motors, а зараз займає посаду арт-директора в маркетинговому агентстві J. Walter Thompson MEA. Концепція Dragon передбачає верховенство дизайну над технікою, але який двигун стане серцем “Дракона” – не повідомляється.

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